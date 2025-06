Turkish Airlines zet Boeing onder druk

Turkish Airlines verhoogt de druk op Boeing. De maatschappij wil een betere deal voor zijn haar miljardenorder. Zo niet, dan gaat de bestelling naar Airbus.

Alleen als de Amerikaanse vliegtuigbouwer concessies doet aan Turkish Airlines op het gebied van levertijden, prijzen én met name de kosten voor motoronderhoud, komt er een miljardenorder. Dat liet bestuursvoorzitter Ahmet Bolat de maatschappij weten tijdens het jaarlijkse congres van luchtvaartorganisatie IATA in Delhi.

Order aan een zijden draadje

Twee jaar geleden kondigde Turkish Airlines aan ook bij Boeing grootschalig te willen bestellen, na eerder bij Airbus 230 toestellen te hebben gekocht. Toen werd gesproken over een potentiële order van driehonderd vliegtuigen bij de Amerikaanse fabrikant. Maar sindsdien is er weinig concreets gebeurd. Nu zegt Bolat dat de definitieve beslissing binnen een maand valt. Interne geluiden binnen Turkish Airlines zouden inmiddels neigen naar een voorkeur voor Airbus. Zeker omdat Airbus momenteel ‘zeer concurrerende aanbiedingen’ doet, aldus Bolat.

A330neo versus Boeing 787

De vliegtuigen die Turkish Airlines zou bestellen dienen onder andere ter vervanging van de huidige Airbus A330-vloot. De A330neo is daarom een goede optie. Deze is echter alleen beschikbaar met motoren van Rolls-Royce, wat volgens Bolat het risico op technische problemen verhoogt. De Boeing 787 biedt daarentegen ook motoropties van General Electric, waar hij meer gecharmeerd van is. Turkish Airlines benadrukt dat duurzaamheid en efficiëntie leidend zijn bij de keuze: ‘De kosten per stoel per mijl moeten binnen acceptabele grenzen blijven.’