737 landt na één uur 35 kilometer verderop

Een Boeing 737-800 van United Airlines moest vrijdagochtend lokale tijd een ongeplande landing maken, 35 kilometer verwijderd vanaf het startpunt.

Het toestel, registratie N33286, vertrok met vluchtnummer UA623 vanaf New York LaGuardia Airport in de richting van Chicago O’Hare International Airport. Het vertrok in zuidoostelijke richting en maakte direct een draai richting het westen. De 737 steeg vervolgens naar een hoogte van 25.000 voet (omgerekend iets meer dan 7.500 meter) toen de piloten besloten de klim af te breken.

Door een technisch probleem vloog de 737 van de ene naar de andere luchthaven in New York © Flightradar24.com

Terugkeer naar luchthaven vlakbij beginpunt

Een technisch probleem, een onderhoudsprobleem, noodzaakte de flight crew tot het nemen van hun beslissing, aldus een woordvoerder van United Airlines bij AirLive.net. De zegsman ging niet verder in op details. De piloten eisten naar verluidt bij de luchtverkeersleiding een terugkeer. Deze gaven daaraan gehoor waarna de 737 de ommekeer maakte. Echter, in plaats van te landen op de luchthaven van vertrek, werd de machine omgeleid naar New York Newark Liberty International Airport, een vliegveld dat 35 kilometer ten zuidwesten van het startpunt verwijderd ligt.

Vervangend vliegtuig

Uiteindelijk lijnde de 737 op voor landingsbaan 22L. Daar maakte het toestel ongeveer een uur na take-off de ongeplande landing. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat United Airlines later die dag een vervangend vliegtuig regelde. Het betrof een 737 MAX 8, registratie N17262. Dat toestel vertrok zo’n vier uur na de terugkeer op New York Newark Liberty International Airport om vervolgens met enkele uren vertraging op de bestemming te arriveren. De 737 in kwestie moest volgens de woordvoerder aan de grond blijven staan totdat het onderhoudsteam het technische probleem geëvalueerd had. Later die dag werd de machine alweer vrijgegeven en ingezet op een binnenlandse vlucht naar Norfolk, een kuststad in de staat Virginia.