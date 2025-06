787 te groot en kan niet landen op luchthaven in Italië

Een Boeing 787-9 van American Airlines moest afgelopen maandag noodgedwongen een ongeplande landing in Rome Fiumicino maken, omdat die te groot bleek voor de luchthaven van Napels.

Het betrof vlucht AA780 vanuit het Amerikaanse Philipdelphia in de richting van de Italiaanse stad. Sinds mei dit jaar vliegt de airline tussen de beide steden. Op al die vluchten zette American Airlines een 787-8 in en kon er gewoon geland worden op Napels. Echter, toen er afgelopen maandag een 787-9, een grotere variant, werd ingezet, bleek een landing op Napels niet mogelijk: het toestel was te groot.

De grootte stak de 787-9 de kop op waardoor opzoek gegaan moest naar een alternatieve luchthaven © Flightradar24.com

Dreamliner een variant te groot

De machine, registratie N837AN, vertrok die dag 19:45 uur, iets meer dan een halfuur later dan de planning voorschreef, vanuit de Amerikaanse stad. Zeven uur na take-off vloog de 787 boven de Tyrreense zee, de zee voor de kust van Italië, om zich klaar te maken voor de landing op Napels. Op dat moment bleek volgens Simple Flying vermoedelijk sprake van een ‘operationele fout’, omdat American Airlines op deze vlucht een 787-9 inzette. Het vliegveld van Napels is een luchthaven die voorzien is van de ICAO-code 4D. Hierdoor kunnen uitsluitend machines uit bepaalde ICAO Rescue en Fire Fighting Services (RFFS)-categorieën van de luchthaven gebruikmaken. De 787-9 heeft een grotere romplengte dan de 787-8. Hierdoor valt die eerste in categorie 9, terwijl die tweede zich bevindt in categorie 8.

Ongeplande landing in Rome Fiumicino

Ter hoogte van Napels werd besloten te landen op een andere luchthaven. In Rome Fiumicino zagen de piloten een alternatief. De 787 maakte een lus en landde uiteindelijk een klein halfuur later in de Italiaanse hoofdstad. Een dag later vloog de Dreamliner met vluchtnummer AA111 vanuit daar naar Chicago O’Hare International Airport. Het is onduidelijk hoe het de gedupeerde reizigers lukte alsnog in Napels aan te komen.