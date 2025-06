Captain Herman Mateboer over de MD-11, DC-10 en meer | Podcast

Herman kennen we! Hoe dan? De gepokte en gemazelde verkeersvlieger Herman Mateboer trakteert ons via Up op bàkken en nog eens bàkken info & wetenswaardigs & spectaculairs & anekdotisch op luchtvaartgebied. In columns en artikelen op deze geliefde en veelgelezen site Up in the Sky. Nou, in deze G&G gaat hij gewoon dóór, over de MD-11, de DC-10, Boeings en nog veel meer.

In High Speed-Engels / Drents / Twents. Herman vloog Mies Karrebies naar Torremolinos, maar ook tien nieuwe Ferrari’s naar de Sultan van Brunei. En Herman weet dingen! Altijd al willen weten hoe dat nou precies zat met de DC-10 en de MD-11? Al dan niet in de vorm van pax-bakken of KDC-10 Tankers? Herman legt het uit. Uit ervaring met beide. Maar da’s niet al. Na de MD-11 komt ook de Triple Seven voorbij, en de B787. En zelfs de Lear Jet! Al bijna vergeten, met z’n straight jets en T-33-vleugels. En Herman wéét waarom de Boeing 737 uit de bocht vloog, op weg naar die vermaledijde MAX. Al zwervend van Marsh Air Force Base tot de Zee van Marmora verzamelde hij een giga-rugzak vol verhalen. En hij vertelt ze allemaal, in deze G&G. U hoeft slechts te luisteren!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen hier!

