A320 na 32 uur en vier landingen terug bij af

Een Airbus A320 van Condor keerde na 32 uur en vier landingen elders weer terug op de luchthaven van Zürich, het startpunt van de vlucht naar Heraklion (Griekse eiland Kreta).

Het toestel, registratie D-AICA, maakte zich 24 mei op voor vlucht DE1234. Het steeg 06:50 uur op, een halfuur later dan gepland. Na tweeënhalf uur naderde het haar bestemming. Echter, op dat moment werd het vliegveld van Heraklion geteisterd door harde wind, een grote uitdaging voor piloten. Daardoor vloog de machine voor de kust van het eiland op een hoogte van 4.100 voet (omgerekend ongeveer 1.200 meter) in een holding pattern. ‘Opstijgen en landen op de luchthaven van Heraklion was slechts beperkt mogelijk’, aldus een woordvoerster van Condor bij de aeroTELEGRAPH. Uiteindelijk werd besloten een ongeplande landing te maken in de Griekse hoofdstad Athene.

De eerste keer kon de A320 niet landen © Flightradar24.com

De tweede keer lukte het ook niet © Flightradar24.com

Toen vloog de A320 vanuit Kos naar Thessaloniki voor een overnachting © Flightradar24.com

Ook de derde (en laatste) keer ging het niet © Flightradar24.com

Nog meer pogingen

Om 13:50 uur steeg het vliegtuig op vanuit daar om alsnog naar Kreta te vliegen. Na een halfuur lijnde de A320 op. De weersomstandigheden waren op dat moment nog steeds slecht. Het toestel maakte daar dan ook een doorstart waarna het opnieuw voor de kust in een holding pattern vloog. Net zoals eerder die dag was het niet mogelijk te landen. Daardoor week het toestel wederom uit, dit keer was het Griekse eiland Kos het decor. Ook daar stond het vliegtuig kort aan de grond waarna het naar Thessaloniki vloog, een stad op het vaste land van Griekenland.

Handdoek in de ring

In die stad kregen de passagiers een hotelovernachting. De volgende dag deed de A320 nog een poging om Heraklion te bereiken. Opnieuw gooiden de weersomstandigheden roet in het eten. Net zoals een dag eerder week de machine uit naar Athene. Daar werd besloten de handdoek in de ring te gooien. ‘Helaas moest de vlucht, omdat de weersomstandigheden niet verbeterden, uiteindelijk terugkeren naar Zürich’, aldus de zegsvrouw. Om 14:45 uur, 32 uur na vertrek vanaf Zürich, verscheen de A320 weer op het startpunt.