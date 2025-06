KLM: ‘Als je toch gaat vliegen..’

Ook dit jaar verbond KLM zich weer als naamsponsor aan het grootste jaarlijks terugkerende internationale golftoernooi van Nederland dat een onderdeel is van de DP World Tour. Evenals in 2024 vindt het plaats op The International, Badhoevedorp. Het feit dat het Flying Blue-programma inmiddels twintig jaar bestaat wordt hierbij mede gevierd.

‘Flying Blue ontstond kort nadat KLM en Air France waren samengegaan. Aan KLM-kant was er het spaarprogramma Flying Dutchman aan Air France-kant had je Fréquence Plus. Die twee zijn dus samengevoegd’, vertelt KLM-directeur Bas Gerressen aan één van de vele tafeltjes in KLM-lounge Flight 11. In de lounge is het een drukte van jewelste nu de regen het golftoernooi tijdelijk heeft stilgelegd.

Loyaliteitsprogramma

‘We hebben een gigantisch aantal leden, zo’n dertig miljoen. Het zijn allemaal mensen die veel vliegen’, licht Bas nader toe. ‘Wij willen graag dat ze met ons vliegen, dus met KLM, Air France of Transavia dat immers ook deel uitmaakt van ons loyaliteitsprogramma. Het frequent flyer-programma hebben wij aangepast naar een loyaliteitsprogramma. Extension Rebellion gaat ervan uit dat mensen door dit programma meer gaan vliegen. Ten onrechte. Wij willen graag dat mensen die toch gaan vliegen, met ons vliegen en niet met de concurrent. Het gaat om mensen die sowieso veel moeten vliegen vanwege hun werk of die familie ver weg hebben. Het gaat ons dus om te kiezen voor KLM, Air France en Transavia als er toch gevlogen wordt.’

© Lieneke Koornstra

Mondiale groei

‘Er zal alleen maar meer worden gevlogen’, aldus Bas. Hij spreekt over een mondiale groei van jaarlijks drie tot vier procent, met name bij landen als India en China. ‘Dat leidt tot meer vraag naar vluchten zowel richting Europa als erbinnen’, stelt hij. ‘Ook in Nederland is er geen sprake van een afname. Maar de luchtvaart staat hier wel onder druk. De blik is intern gericht, alsof Nederland de wereld is. Terwijl Nederland ook gewoon in een mondiaal speelveld zit. Als er een hoop inflatie is en de kosten hoog oplopen, en dat dus niet alleen bij KLM, moet je je afvragen hoe concurrerend we als Nederland kunnen zijn met de landen om ons heen. Wil je koploper zijn met krimpende, belastende en bestraffende acties óf steek je meer geld in technologie en duurzame innovatie, zodat je daarin koploper bent.’

Niet gebeurd

Terwijl de lucht buiten opklaart zodat er weer volop kan worden gegolfd, zegt Bas met verwijzing naar de sinds 2021 ingevoerde vliegbelasting van €29,40 per vertrekkende passagier: 'De belofte was dat een groot deel van de zeshonderdmiljoen die daarmee is verkregen, in de verduurzaming van de luchtvaart zou worden gestoken. Dat is dus niet gebeurd. We hadden daarmee een stap voorwaarts kunnen maken.' Hij noemt een drietal zaken op dat gebied: de technologie in de aandrijving van vliegtuigen, duurzame brandstoffen én het promoten van meer air on rail. 'Wat wij als KLM nu doen is zowel investeren in schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen als in de productie van duurzame kerosine. In de wereld zijn wij de koploper in het afnemen van duurzame brandstof. Met onze investeringen in nieuwe vliegtuigen gaan we uit van een bepaalde capaciteit in de toekomst. Maar als die capaciteit door allerlei discussies steeds schommelt, wordt het onzeker. Wij zijn gebaat bij een stabiel beleid. Nederland zit in een juridisch moeras en heeft zichzelf daarin genesteld. Dat leidt tot onzekerheid en onbegrip, niet alleen bij ons, ook bij onze partners en de landen om ons heen.'

Hoofdprijs

Aan de strijd die buiten wordt geleverd onder een allesbehalve KLM-blauwe lucht, doen onder meer vijftien spelers mee uit de top 25 van de DP-World Tour. Ook amateurs krijgen de kans zich te meten aan dat niveau, waaronder vijf Nederlanders. ‘Er zijn twee sporten die wij omarmen als KLM om verbinding te zoeken: hardlopen en golf. Het hardlopen is voor iedereen. Daarbij klets je niet bij elkaar, net zoals je dat niet doet met tennis: je werkt je in het zweet. Voordeel van golf is dat je tijdens het spel makkelijk verbinding kunt maken’, aldus Bas. In totaal is er $2.750.000 aan prijzen. De hoofdprijs bedraagt $ 467.500, de laagste $5.225.

Al dat geld komt niet uit de portemonnee van hoofdsponsor KLM. Een groot deel wordt bekostigd van de entreegelden. ‘Er zijn zo’n 40.000 bezoekers die een kaartje kopen’, zegt Bas. ‘Degene die de hoofdprijs wint, krijgt bovendien een KLM-special mee in de vorm van het Paleis op de Dam. Dat kan bij verkoop wel $23.000 opbrengen, al is dat natuurlijk wel afhankelijk van wat de KLM-huisjesspaarder ervoor over heeft. ‘Onder de 10.000 genodigden, allemaal deelnemers van het loyaliteitsprogramma en dan van het niveau Gold en Platina, zitten heel veel golfliefhebbers’, weet Bas. En vermoedelijk ook heel veel spaarders van de Delftsblauwe KLM-huisjes die je als passagier krijgt wanneer je Businessclass vliegt.

