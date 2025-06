Met Delta 767 terug in de tijd | Reportage

Voor het vierde jaar op rij landden de Amerikaanse oorlogsveteranen met Delta Air Lines op Deauville Saint Gatien Airport ter nagedachtenis van D-Day.Up in the Sky was aanwezig bij de aankomst en ceremonie op de Franse luchthaven.

Delta staat in de Verenigde Staten ook wel bekend als de airline van de veteranen. In samenwerking met Michelin en de Best Defence Foundation werd deze reis in Normandië, die van 1 tot en met 9 juni duurde, georganiseerd. De genodigden bestonden uiteraard uit de circa dertig veteranen, van wie een deel inmiddels reeds de 100-jarige leeftijd heeft gepasseerd, en verder uit BRG-vrijwilligers die hen tijdens de reis fysieke ondersteuning geven en daarvoor een speciale training hadden gevolgd, familieleden en studenten. De trip stond in het teken van de herdenking van D-Day (de herovering van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog), het eren van de veteranen en het onderwijzen van de volgende generatie.

Met het oog op dat laatste stapten de studenten aan boord. Zij zijn eveneens aangesloten bij de Best Defense Foundation, een organisatie die de WOII-veteranen vandaag de dag een warm hart toedraagt. Er was ook een Nederlandse studente aanwezig tijdens de trip.

Feestelijk uitgezwaaid in Atlanta

Delta zette op vlucht DL9994 een Boeing 767-300 in, registratie N191DN. Het gezelschap vertrok vanaf Atlanta Hartsfield-Jackson Airport. Op de luchthaven ging het vertrek eveneens niet zomaar aan de neuzen voorbij. Feestelijk werden de veteranen uitgezwaaid. Dat zij ondanks hun leeftijd nog fit zijn, bleek wel uit een video van veteraan Andre Chappaz op de luchthaven van Atlanta, die gepubliceerd werd op het Instagram-account van Best Defence Foundation. Dansend keek hij uit naar het vertrek naar Normandië. Uiteindelijk steeg de 767 om 22:20 uur lokale tijd op in de richting van Deauville Saint Gatien Airport.

De terminal van Deauville Saint Gatien Airport is sinds vorig jaar gerenoveerd © Sander Lamers

Aankomst in Deauville

De Franse luchthaven is een kleine luchthaven aan de westkust van Frankrijk met sinds vorig jaar mei een gerenoveerde vertrekhal. Dagelijks vinden er gemiddeld vijf vluchten plaats. De voornaamste gebruikers zijn onder meer het Spaanse Volotea, het Griekse Aegean, het Franse ASL Airlines en general aviation. Voor de aankomst van de Veteranen werd Deauville Saint Gatien Airport feestelijk ingericht. Zowel voor de terminal als op het platform stonden oude legervoertuigen. Achter de security werd een podium geplaatst met een rode loper ervoor, die reikte tot aan het platform. Honderden geïnteresseerden kwamen op het evenement af, aldus de organisatie zelfs meer dan verwacht. Het is naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer dat de veteranen op dit vliegveld verwelkomd worden.

De 767 vloog voor de landing nog een extra rondje over het D-Day-decor © Flightradar24.com

De Delta 767 naderde meer dan zeven uur na take-off het Franse luchtruim. In plaats van in één stuk door te vliegen naar Deauville Saint Gatien Airport, vloog de machine eerst nog op een hoogte van bijna 3.000 voet (omgerekend bijna 1.000 meter) langs de kust van Normandië, het decor van D-Day. Daarna maakte de 767 zich op voor een landing in noordwestelijke richting. Daar arriveerde het toestel acht uur en twintig minuten na vertrek. Onder toeziend oog van de media en een groot aantal belangstellenden taxiede het vliegtuig naar het platform.

Uitstappen

Nadat de 767 tot stilstand was gekomen, hingen de piloten verschillende vlaggen uit de cockpit, waaronder de Amerikaanse en de Franse. Daarna werd een trap naar het toestel gereden. Dat was er niet zomaar een. Aviramp, een Britse leverancier van instapmateriaal, zorgde speciaal voor deze festiviteit voor een rolstoelvriendelijke uitstapmogelijkheid. Een medewerker van Aviramp liet desgevraagd aan weten dat de bouw hiervan ongeveer twaalf weken duurde.

Het zorgde er in ieder geval voor dat de veteranen gemakkelijk per rolstoel uit het Delta-vliegtuig gereden konden worden. Eenmaal op het platform werden zij door de media en belangstellenden feestelijk onthaald. Vlak voor de 767 werden zij in drie rijen achter elkaar geplaatst. Het weer boven Deauville Saint Gatien Airport begon echter te betrekken. Hoewel de regen eerst nog opgevangen kon worden met paraplu’s, werd niet veel later tijdens een stevige bui besloten de veteranen te verplaatsen naar onder de linkervleugel. Toen iedereen uitgestapt en -gereden was, was het tijd voor een groepsfoto met een spandoek met daarop de tekst: ‘Voor onze helden voor altijd, bedankt’. Daarna werden de veteranen over de rode loper vanaf de 767 naar de terminal gereden.

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

Festiviteiten in de terminal

De terminal werd opgedeeld in twee delen. Het podium stond in het voorste gedeelte en was uitsluitend toegankelijk voor media en genodigden. In het achterste stond de rest van de belangstellenden. De ceremonie ving aan met zowel het Amerikaanse als het Franse volkslied. Op het podium kwamen meerdere sprekers aan het (dank)woord, waaronder die van Delta, Aviramp en de Amerikaanse ambassade. Tijdens de toespraken trok de vertrekkende 767 de aandacht: het toestel vertrok in de richting van Parijs Charles de Gaulle, van waaruit die later die dag naar Atlanta zou vliegen. Als kers op de taart kreeg de 101-jarige veteraan Arlester Brown de mogelijkheid om zijn woordje te doen. Met de boodschap die hij had verwees hij naar het Bijbelse Prediker 3: ‘Voor alles is een tijd’ (een tijd voor liefde, een tijd voor haat, een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede, red.).’

Na afloop van de ceremonie was er ruimte om te lobbyen met de veteranen en studenten. Een hapje en een drankje stonden klaar in de vertrekhal. Op het platform stonden meerdere touringcars die het gezelschap uiteindelijk naar hun hotel zouden brengen. De rest van de dagen brachten de veteranen nog een bezoek aan begraafplaatsen, herdenkingsplekken en een school. Kortom: een mooi programma met verschillende herdenkingen en ceremonies.