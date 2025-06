‘Reden ongeplande landing 737 blijkt onjuist’

De reden van een ongeplande landing van een Boeing 737-800 van Southwest Airlines van afgelopen maandag bleek een andere te zijn dan de piloten de passagiers vertelden.

Het vliegtuig, registratie N8652B, vertrok die dag voor de binnenlandse vlucht WN2556 vanuit New York LaGuardia Airport in de richting van Dallas Love Field Airport. Het steeg in noordelijke richting op waarna een bocht richting het zuidwesten gemaakt werd. Alles leek op rolletjes te lopen, totdat de machine zich ongeveer halverwege de vlucht bevond.

De aangegeven reden bleek niet de echte te zijn © Flightradar24.com

Agenten stappen aan boord

View from the Wing schrijft dat de piloten de passagiers vertelden dat een ongeplande landing gemaakt moest worden om ‘bij te tanken’. De vliegers zagen op de luchthaven van Nashville, een stad in de Amerikaanse staat Tennessee, een mogelijkheid. Na iets meer dan anderhalf uur na take-off landde de 737 daar. In plaats van bijgetankt te worden, blijkt uit beelden die op Bluesky verschenen dat minstens acht agenten met uitrusting het vliegtuig betraden. Passagiers werd bevolen zich te buigen. Op de video is te zien dat de agenten bagage doorzochten. Nick Beres, verslaggever in Nashville, laat weten dat een telefonisch doorgegeven bommelding ten grondslag lag aan de ongeplande landing. Southwest Airlines laat achteraf bij WSMV weten dat de ongeplande landing te wijten was aan een ‘mogelijke veiligheidskwestie’. Eén persoon werd in Nashville uit het toestel begeleid.

Ander vliegtuig

De passagiers moesten uiteindelijk overstappen op een ander vliegtuig. Southwest Airlines zette een 737 MAX 8 in, registratie N8754S. Rond 15:00 uur steeg de machine op voor het restant van de vlucht naar Dallas. De passagiers ontvingen als gevolg van de onderbreking een reisvoucher van 100 dollar (omgerekend iets minder dan 90 euro). De 737 in kwestie werd in de middag alweer vrijgegeven voor een vlucht naar West Palm Beach, een plaats in Florida.