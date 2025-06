Trump zet deur wijd open voor ‘nieuwe Concorde’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend waarmee het ruim vijftig jaar oude verbod op supersonisch passagiersverkeer boven land wordt opgeheven. De zet is positief en belangrijk nieuws voor Boom Supersonic.

Sinds 1973 was het voor civiele vliegtuigen verboden om boven de Verenigde Staten sneller dan het geluid te vliegen, vanwege de geluidsoverlast die sonische knallen veroorzaken. Dat verbod is nu van de baan. De opheffing komt op een cruciaal moment voor bedrijven als Boom Supersonic, dat werkt aan de Overture: een passagiersvliegtuig dat de geluidsbarrière kan doorbreken zonder de kenmerkende knallen. Volgens oprichter en CEO Blake Scholl is dit ‘een historisch moment voor de luchtvaartindustrie’ en ‘een kans om reizen drastisch te versnellen.’

De Federal Aviation Administration (FAA) krijgt de taak om nieuwe regelgeving op te stellen voor de certificering van supersonische vliegtuigen. Daarbij moet rekening worden gehouden met geluidsnormen, emissies, technische haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie. Verwacht wordt dat de eerste commerciële supersonische vluchten over land mogelijk in het volgende decennium van start gaan.

Boom Supersonic

Boom Supersonic beschikt al over een luchtwaardig schaalprototype dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Overture. In januari bereikte het bedrijf een mijlpaal met de XB-1. Voor het eerst voerde de onderneming een testvlucht uit waarbij de geluidsbarrière werd doorbroken. De test vond plaats in het Bell X-1 Supersonic Corridor, een historisch gebied vernoemd naar het eerste vliegtuig dat in 1947 de geluidsbarrière doorbrak. Tijdens de testvlucht overschreed de XB-1 in totaal drie keer de snelheid van het geluid.