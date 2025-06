Zwitserse airlines doen rookmaskers in de ban

Edelweiss heeft maatregelen genomen nadat er problemen werden vastgesteld met rookmaskers voor cabinepersoneel op enkele van haar vliegtuigen. Tegelijkertijd onderzoekt Swiss of dezelfde maskers een rol hebben gespeeld bij een fataal incident.

De problemen kwamen aan het licht na een incident op een Edelweiss-vlucht in maart 2024. Kort na vertrek uit Cartagena (Colombia) werd rook waargenomen in de cabine van een Airbus A340. De piloten besloten uit te wijken naar Baranquilla. Ondertussen gebruikten cabineleden hun rookmaskers, maar dat verliep niet vlekkeloos.

Volgens de Zwitserse Onderzoeksraad voor Veiligheid (SUST) bleek uit verklaringen van het cabinepersoneel dat de maskers moeilijk te gebruiken waren. Bovendien was communicatie met collega’s vrijwel onmogelijk terwijl het masker gedragen werd. De betreffende maskers, geproduceerd door Collins Aerospace, lagen eerder ook al onder vuur bij moedermaatschappij Swiss.

Naar aanleiding van deze incidenten besloten zowel Swiss als Edelweiss om uit voorzorg alle rookmaskers van dit type te vervangen. Die vervanging werd inmiddels voltooid. In de tussentijd kregen bemanningsleden een verplichte training waarin werd uitgelegd hoe de maskers werken, waar de knelpunten liggen en hoe ze in noodgevallen correct gebruikt moeten worden.

Overleden

Er loopt momenteel een onderzoek naar een mogelijk verband tussen de maskers en een fataal incident aan boord van een Swiss-vlucht eind 2024. Een Airbus A220-300 was toen onderweg van Boekarest naar Zürich toen er rook ontstond in zowel de cockpit als de cabine. Het toestel maakte een noodlanding in het Oostenrijkse Graz. Na het incident werden twaalf passagiers en twee cabineleden opgenomen in het ziekenhuis. Een week later overleed een 23-jarige steward aan de gevolgen van ernstig zuurstoftekort in de hersenen.