Condor-vlucht seconden te laat

Een vlucht van Condor vanuit Palma de Mallorca kwam enkele seconden te laat aan in München. Het toestel, dat zich op slechts 640 meter van de landingsbaan bevond, moest uitwijken.

Vlucht DE1513 had een speciale ontheffing tot half één ‘s nachts, omdat de reguliere nachtsluiting van de luchthaven al om middernacht ingaat. Maar de aankomst werd net over die grens heen geduwd. Toen het toestel nog in de lucht was werd het direct omgeleid naar Frankfurt-Hahn, zo’n 375 kilometer verderop. De A321, registratie D-ATCA, was die dag al flink vertraagd. Zo werd het eerste vertrek van de dag, naar Hurghada (Egypte), al met ruim anderhalf uur uitgesteld. De vertraging werkte door in de rest van het dagschema, met uiteindelijk de uitwijking als gevolg.

De passagiers werden vanaf Hahn per bus naar Frankfurt Airport gebracht, waar ze met een ochtendvlucht van Condor alsnog in München aankwamen, ruim negen uur later dan gepland. Opmerkelijk was dat de D-ATCA diezelfde nacht zonder passagiers alvast terugkeerde naar München en daar uren eerder arriveerde dan de gedupeerde reizigers.

Berlijn

Een Duitse nachtsluiting zorgde eerder ook al voor opmerkelijke situaties. In januari was een Ryanair-vlucht negentig seconden te laat op de luchthaven van Berlijn en moest daardoor uitwijken naar Hannover. In juli was een A320 van Eurowings slechts tien seconden verwijderd van de landing, eveneens op Berlijn Brandenburg Airport, toen de sluiting inging. De piloten moesten op ongeveer 84 meter van de landingsbaan een doorstart maken. De vlucht week uit naar Hannover.