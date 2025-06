‘Eerste’ Belgische F-35 bijna klaar

De eerste F-35 voor een Belgische vliegbasis rolde onlangs uit de eindassemblage hal. Het toestel, registratie FL009, is bestemd voor vliegbasis Florennes in Wallonië, een van de twee Belgische thuisbases voor het nieuwe gevechtsvliegtuig.

Lockheed Martin heeft inmiddels al negen F-35’s gebouwd voor België. De eerste acht zijn gestationeerd op Luke Air Force Base in de Verenigde Staten, waar toekomstige Belgische F-35-piloten worden opgeleid. De leveringen van de resterende toestellen zullen gespreid plaatsvinden. De geleidelijke instroom moet zorgen voor een soepele overgang van de F-16 naar het nieuwe type. Behalve op Florennes zullen Belgische F-35’s vanaf 2027 ook gestationeerd worden op vliegbasis Kleine Brogel, nabij de Nederlandse grens. Naar verwachting arriveert de FL009 in het najaar van 2025 in België.

Vanwege de komst van F-35 wordt de infrastructuur op zowel vliegbasis Florennes als Kleine Brogel momenteel grootschalig aangepast. Voor de verbouwing is in totaal 300 miljoen euro gereserveerd.

De Belgische regering is van plan een aanvullende bestelling voor het toestel te plaatsen, in lijn met een recente beslissing van de nieuwe regering om te voldoen aan de NAVO-norm. Opvallend is dat Brussel heeft voorgesteld om die toekomstige F-35’s niet langer in de VS, maar in Italië te laten assembleren. Dat zou België meer grip geven op de toeleveringsketen en de industriële samenwerking binnen Europa kunnen versterken.

België beschikt momenteel nog over 45 F-16’s. Een aanzienlijk deel daarvan zal vanaf 2026 geleverd worden aan Oekraïne. Over drie jaar nemen de zuiderburen definitief afscheid van de F-16.