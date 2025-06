Eerste buitenlandse klant voor ‘Chinese F-35’

Pakistan schaft maximaal veertig Chinese J-35-vliegtuigen aan en wordt daarmee de eerste buitenlandse gebruiker van China’s nieuwste stealthtoestel.

De J-35A werd in 2024 voor het eerst publiekelijk getoond tijdens de Zhuhai Airshow en wordt gezien als het Chinese antwoord op de Amerikaanse F-35. De keuze van Pakistan voor het toestel volgt op positieve ervaringen met de Chinese J-10, die eerder werd ingezet tijdens grensincidenten met India. ‘Die inzet heeft het vertrouwen in Chinese toestellen versterkt,’ aldus Pakistaanse bronnen. Shenyang Aircraft Corporation, de fabrikant van de J-35, zou de leveringen aan Pakistan hebben versneld en een korting hebben gegeven.

De bestelling maakt deel uit van een bredere moderniseringsstrategie van de Pakistaanse strijdkrachten. De deal omvat ook KJ-500 AWACS-vliegtuigen en HQ-19-luchtverdedigingssystemen. Volgens het Pakistaanse ministerie van Defensie zijn de eerste piloten al begonnen aan hun training in China. De eerste vliegtuigen worden over twee maanden verwacht.

Pakistaanse media melden dat de gespannen relatie met India een belangrijke rol speelde bij de aanschaf. In New Delhi wordt gevreesd dat de introductie van de J-35A de militaire balans in de regio verder onder druk zet. Er wordt verwacht dat India de ontwikkeling of aanschaf van een vijfde generatie jachtvliegtuig nu zal versnellen.

Neergeschoten

Vorige maand zouden Pakistaanse J-10’s minstens vijf Indiase toestellen hebben neergehaald. Volgens verschillende bronnen ging het om drie Rafale-straaljagers, een Sukhoi en een MiG. Ook zou een Israëlische verkenningsdrone zijn vernietigd. Mogelijk heeft deze inzet bijgedragen aan het vertrouwen van Pakistan in verdere samenwerking met de Chinese luchtvaartindustrie.