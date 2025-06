Geweigerde 737 MAX weer terug in China

Na maanden is er weer een nieuwe Boeing 737 MAX 8 geland in China, bestemd voor Xiamen Airlines. Het toestel arriveerde maandagochtend bij de Boeing-locatie in Zhoushan, nabij Shanghai.

Het ging om het toestel met registratie N230BE. Halverwege maart vloog het ook al van de Verenigde Staten naar Zhoushan. Daar monteert Boeing het interieur en brengt ze de laatste bestickeringen aan alvorens vliegtuigen aan haar klanten geleverd worden. Echter, de 737 MAX werd uiteindelijk niet geleverd aan een Chinese airline, maar vloog in april vroeg in de ochtend vanuit Zhoushan via Guam naar Honolulu. Uiteindelijk keerde de machine terug naar de Boeing fabriek in Seattle.

De terugkeer van de 737 MAX volgde nadat China eerder bekendmaakte dat Boeing niet langer vliegtuigen mag leveren aan airlines uit dat land. Bovendien werd maatschappijen gevraagd te stoppen met het aankopen van luchtvaart gerelateerde apparatuur en onderdelen van Amerikaanse bedrijven. Het was een reactie op de handelsoorlog tussen China en de VS.

Hervatten

Boeing bevestigde eind mei dat het leveringen in juni zou hervatten, nadat beide landen een pauze van 90 dagen hadden ingesteld op de invoering van nieuwe tarieven. De Amerikaanse fabrikant heeft tot nu toe geen officiële reactie gegeven, noch hebben Xiamen Airlines of de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC zich uitgesproken. Volgens vluchtdata is de 737 MAX nu het eerste dat opnieuw naar China is gevlogen na het tijdelijke handelsakkoord.