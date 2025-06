Achtervolging op platform Heathrow Airport

Op Heathrow Airport deed zich zondag een opmerkelijk incident voor. Een man werd op video vastgelegd terwijl hij op de luchthaven werd achtervolgd.

Op beelden is te zien hoe een man over het asfalt sprint, terwijl luchthavenpersoneel de achtervolging inzet. Uiteindelijk arriveert er een busje met twee personen in fluorescerende veiligheidskleding, waarop de man stopt met rennen en wordt ingerekend. De achtervolging duurde slechts anderhalve minuut. Hoe de man het beveiligde deel van Heathrow Airport wist te betreden is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van Heathrow bevestigde het incident en liet weten dat het vliegverkeer heen hinder ondervond van het voorval. ‘In samenwerking met onze partners hebben we snel gereageerd op een situatie waarbij een individu toegang had gekregen tot de taxibaan. De persoon is van het terrein verwijderd. De luchthaven opereert verder normaal en passagiers kunnen hun reis zoals gepland voortzetten’, zei de woordvoerder.

Maaltijdbezorger

Het komt sporadisch voor dat mensen zonder toestemming een luchthaventerrein betreden. Eerder deze maand vond een soortgelijk incident plaats op Chicago O’Hare Airport, toen een maaltijdbezorger het terrein op reed. De man verklaarde later dat hij per ongeluk de verkeerde afslag had genomen tijdens het afleveren van een bestelling. Volgens Amerikaanse media reed hij over meerdere wegen en mogelijk zelfs over taxibanen, voordat de luchtverkeersleiding alarm sloeg.