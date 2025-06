Vliegveld beleeft nare déjà-vu bij ongeplande landing

Een Airbus A319-100 van easyJet landde maandagmiddag onverwachts op het vliegveld van het Oostenrijkse Graz. Volgens de maatschappij was de landing een geplande voorzorgsmaatregel wegens vermeende rookontwikkeling.

De Airbus A319, registratie OE-LQS, voerde vlucht U2-4400 uit vanaf Boedapest naar het Franse Lyon. Het toestel steeg maandagmiddag 14:12 uur op vanaf het vliegveld van Budapest en klom naar FL380 toen het boven Graz, Oostenrijk vloog. De piloten maakten vervolgens melding van een rookgeur en besloten het toestel aan de grond te zetten in Graz. Daar landde de A319 om 15:03 uur.

Eenmaal aan geland op het vliegveld van Graz bleek dat de geur alleen in de cockpit te ruiken was, maar niet in de rest van het vliegtuig. Een later technisch onderzoek wees uit dat een klein mechanisch mankement de rookgeur in de cockpit had veroorzaakt, zonder dat er daadwerkelijk sprake was van rookontwikkeling.

Alle passagiers stapten veilig van boord en niemand raakte gewond. EasyJet meldde dat de maatschappij een ander vliegtuig wist te regelen om de passagiers zo snel mogelijk verder te brengen naar hun eindbestemming in Frankrijk.

Flashback

Het is niet de eerste keer dat het Oostenrijkse vliegveld te maken heeft met een vliegtuig dat een ongeplande landing uitvoert als gevolg van rookontwikkeling. Afgelopen december landde er een Airbus A220 van Swiss nadat er rook in de cabine en cockpit was geconstateerd. Na het incident belandden twaalf passagiers en twee cabinepersoneelsleden in Oostenrijk in het ziekenhuis.

Een van de bemanningsleden kwam door het noodlottige incident uiteindelijk te overlijden. Volgens het autopsierapport, in handen van de Zwitserse krant Blick, leed de 23-jarige steward aan een ernstig zuurstoftekort in de hersenen. Het gevolg was cerebrale hypoxie: zwellingen in de hersenen waardoor bloedvaatjes worden dichtgedrukt.