Groot droneverbod op komst

Tijdens de NAVO-top in Den Haag gelden uitzonderlijk strenge beperkingen voor dronegebruik in Nederland. Rond de hofstad en meerdere luchthavens wordt het luchtruim voor drones volledig gesloten.

Vanaf 18 juni geldt in een straal van ruim 16 kilometer rondom Den Haag een algeheel vliegverbod voor drones. Dit verbod is van kracht tot en met 25 juni, het einde van de NAVO-top die op 24 en 25 juni plaatsvindt in het World Forum. Voor Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport geldt het verbod van 23 tot en met 25 juni.

De maatregel geldt voor alle drones ongeacht het gewicht, formaat of het type operator. Alleen drones die vooraf expliciet zijn goedgekeurd voor veiligheids- of hulpdoeleinden, zoals die van politie en Defensie, mogen nog vliegen binnen de verboden zones. Dronevliegers die zich niet aan het verbod houden, riskeren een hoge boete, mogelijke inbeslagname van hun drone of zelfs een dagvaarding. De overheid benadrukt dat dronepiloten zélf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regels, inclusief eventuele aanvullende lokale beperkingen die per gemeente kunnen gelden.

Extra maatregelen en grotere zone

Naast het strikte vliegverbod in de directe omgeving van Den Haag, geldt in een ruimere zone van 92 kilometer rondom de stad een beperking op het dronegebruik. Hier mogen alleen drones vliegen tot maximaal 25 kilo startgewicht en tot een hoogte van 120 meter. Ook Eindhoven Airport valt binnen deze ruime zone. Op de luchtvaartkaarten van GoDrone en Aeret Kaartviewer zijn alle verboden en beperkingen duidelijk gemarkeerd. De autoriteiten roepen dronebezitters op om deze kaarten vooraf te raadplegen.

Massaal dronegebruik, beperkte kennis

Nederland telt tienduizenden recreatieve en professionele dronegebruikers. Hoewel er rondom luchthavens en steden altijd al strenge regels gelden, blijkt uit cijfers dat veel gebruikers deze niet kennen of negeren. Alleen al in 2023 werden rond Schiphol en Amsterdam 40.000 illegale dronevluchten geregistreerd.

De maatregelen rond de NAVO-top zijn tijdelijk, maar onderstrepen de noodzaak tot beter bewustzijn over veilig en legaal dronegebruik in het Nederlandse luchtruim.