Europese airline trekt zich terug uit Noord-Amerika

Vanaf oktober 2025 zal de IJslandse luchtvaartmaatschappij PLAY Airlines alle vluchten naar de Verenigde Staten beëindigen. Deze stap markeert het einde van de activiteiten van de maatschappij op de Noord-Amerikaanse markt.

PLAY Airlines vliegt momenteel vanaf Keflavík International Airport naar onder andere New York en Washington D.C. De beslissing om zich terug te trekken uit de VS maakt deel uit van een bredere herstructurering waarbij de focus komt te liggen op Europese vakantiebestemmingen en het verhuren van vliegtuigen via zogenoemde ACMI-overeenkomsten (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance).

Twee grootaandeelhouders, CEO Einar Örn Ólafsson en vicevoorzitter Elías Skúli Skúlason, nemen het initiatief voor een volledige overname van PLAY. Daarbij wordt het bedrijf van de beurs gehaald en wordt het kapitaal herverdeeld. Het doel is om de winstgevendheid te vergroten, na tegenvallende resultaten op routes naar de VS.

De overname waardeert het bedrijf op 1 IJslandse kroon per aandeel. Aandeelhouders kunnen kiezen tussen een contante vergoeding of aandelen in de nieuwe, niet-beursgenoteerde entiteit. Er is minimaal 20 miljoen dollar aan nieuw kapitaal voorzien, waarvan al meer dan een derde is toegezegd.

Ondanks de veranderingen blijft de passagierservaring grotendeels hetzelfde. Het herkenbare rode kleurenschema van de vliegtuigen blijft behouden, net als de inzet van IJslandse crew onder bestaande arbeidsvoorwaarden.

PLAY is er tot nu toe niet in geslaagd om duurzame winstgevendheid te realiseren op de trans-Atlantische markt, mede door hoge operationele kosten en sterk seizoensgebonden vraag. De nieuwe koers moet dat veranderen door te focussen op korteafstandsroutes met stabielere marges.

Een belangrijk onderdeel van de herstructurering is het verplaatsen van de operationele licentie van IJsland naar Malta. Deze zet biedt financiële en regelgevende voordelen, vooral op het gebied van vliegtuigverhuur, een sector waarin PLAY wil groeien.

Ondanks de veranderingen benadrukt CEO Einar Örn Ólafsson dat de kern van het bedrijf behouden blijft. ‘We veranderen niet wie we zijn, maar we focussen op wat werkt,’ aldus Ólafsson. Hij onderstreept het blijvende engagement van de maatschappij voor betaalbare reizen en IJslandse werkgelegenheid.