Rusland overweegt nieuw doeleind passagierstoestellen

Op 1 juni voerde de Oekraïense inlichtingendienst SBU drone-aanvallen uit op meerdere Russische luchtmachtbases. Daarbij zouden volgens berichten tot 41 vliegtuigen zijn beschadigd of vernietigd, waaronder strategische bommenwerpers als de Tu-95, Tu-22 en Tu-160. Experts schatten dat mogelijk de helft van Rusland’s strategische bommenwerpers bij deze aanval verloren is gegaan. Daarmee is Moskou plotseling geconfronteerd met een acuut tekort aan inzetbare langeafstandsvliegtuigen.

Een opvallend idee dat nu binnen de Russische defensie wordt besproken, is om passagiersvliegtuigen, met name de Tupolev Tu-214 en de Yakovlev MS-21, om te bouwen tot bommenwerpers. Dat meldt het Oekraïense militaire platform Defense Express, op basis van Russische bronnen.

Hoewel de Tu-214 met zijn laadvermogen van 25 ton en een maximaal startgewicht van ruim 110 ton in theorie geschikt lijkt, wijzen experts op grote technische obstakels. Het toestel is namelijk niet ontworpen voor militaire operaties en mist belangrijke onderdelen zoals verstevigde structuren, geavanceerde elektronica, wapensystemen en verdedigingsmaatregelen. Om het geschikt te maken als bommenwerper, zouden ingrijpende en kostbare aanpassingen nodig zijn, een proces dat jaren kan duren. Bovendien zijn er op dit moment simpelweg te weinig van deze vliegtuigen beschikbaar.

De Tu-214 is een aangepaste versie van de Tu-204 en biedt plaats aan maximaal 210 passagiers. Het toestel vloog voor het eerst in 1996. De productie is nooit volledig stopgezet, maar heeft lange tijd op een laag pitje gestaan. Pas recent is deze weer opgestart, mede door westerse sancties die Rusland dwingen om meer binnenlands te produceren.

De Russische overheid wil tot 2030 ongeveer 115 nieuwe Tu-214’s bouwen. Volgens het plan zouden er drie toestellen worden geproduceerd in 2023, zeven in 2024, tien in 2025 en vijftien in 2026. Vanaf 2027 moet de jaarlijkse productie op twintig vliegtuigen liggen. In werkelijkheid is momenteel pas één toestel in aanbouw, in de fabriek in Kazan.

Er bestaan meerdere versies van de Tu-214, zoals de Tu-214R (verkenning), Tu-214PU (voor ruimtevaartorganisatie Roscosmos), en de Tu-214ON (voor ‘Open Skies’-missies). Ook zijn er varianten als regeringsvliegtuig (Tu-214SR) en vrachtvliegtuig (Tu-214C). Een militaire bommenwerpervariant bestaat echter niet.