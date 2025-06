Schiphol schakelt terug voor NAVO-top

Ter voorbereiding op de NAVO-top wordt het gebied rond de Polderbaan op Schiphol tijdelijk volledig afgesloten. Deze westelijk gelegen start- en landingsbaan zal tijdens de internationale topconferentie worden gebruikt voor de aankomst en het vertrek van wereldleiders. Hun regeringsvliegtuigen worden geparkeerd op de baan, die om die reden buiten gebruik is. Ook de nabijgelegen Spottersplaats bij Vijfhuizen wordt gedurende deze periode gesloten.

De afsluiting gaat in op zondag 22 juni om 13.00 uur en duurt tot donderdag 27 juni om 05.00 uur. Het afgezette gebied ligt binnen de grenzen van de A5, N201, N205 en N232. Alleen bewoners, zorgverleners, en medewerkers of eigenaren van bedrijven in het gebied krijgen toegang, mits zij over een ontheffing beschikken. De gemeente Haarlemmermeer verzorgt deze uitzonderingen.

De gevolgen van de NAVO-top reiken verder dan alleen Schiphol. Automobilisten moeten tussen 22 en 26 juni rekening houden met forse verkeershinder in de regio’s Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Meerdere (snel)wegen, waaronder de A5, A4, A44 en N44, alsook diverse op- en afritten, tunnels en viaducten, worden tijdelijk of deels afgesloten. Ook regionale en lokale wegen in en rond Wassenaar, Noordwijk, Katwijk, Leiden en Haarlemmermeer worden getroffen. Rijkswaterstaat geeft actuele updates over omleidingen en verkeerssituaties.

Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance krijgen prioriteit en vrije doorgang bij wegafzettingen, zodat zij snel ter plaatse kunnen blijven opereren, ondanks wegafsluitingen.

Hoewel de NS aangeeft dat treinen blijven rijden volgens de normale dienstregeling, wordt reizigers geadviseerd rekening te houden met extra drukte. In Den Haag rijden trams en bussen grotendeels regulier, met uitzondering van lijnen die door het gebied rond het World Forum komen, de locatie van de NAVO-top. HTM publiceert actuele reisinformatie. Voor andere vervoerders is nog niet bekend wat de precieze impact zal zijn, maar ook daar worden verstoringen verwacht.

Op Schiphol is het gedurende de top drukker dan normaal. Door de inzet van de Polderbaan voor regeringsvluchten en het geplande groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan, zijn twee van de zes banen buiten gebruik. In combinatie met luchtruimbeperkingen leidt dit tot ongeveer tien procent minder vluchten van en naar Schiphol. Reizigers wordt geadviseerd actuele vluchtinformatie op te vragen via de website van Schiphol.

Niet alleen Schiphol wordt getroffen: klein luchtverkeer, zoals luchtballonnen, reclamevliegtuigen en zweefvliegtuigen, is tijdelijk verboden binnen een straal van 93 kilometer rond Den Haag. Dit geldt ook voor Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en andere kleinere luchthavens.