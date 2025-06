Zakenluchtvaart recht tegenover Eindhoven Airport

Het besluit van Eindhoven Airport om het aantal privévluchten drastisch te beperken kan rekenen op forse tegenstand. Diverse partijen stappen naar de rechter.

Verschillende partijen, waaronder ASL-JetNetherlands, de grootste aanbieder van privéjetvluchten op de luchthaven, verzetten zich tegen de keuze van Eindhoven Airport het aantal privévluchten te beperken. Tijdens een kort geding dat afgelopen vrijdag diende bij de rechtbank in Haarlem, betoogde ASL-JetNetherlands dat de beperking in strijd is met geldende wetgeving. De maatschappij stelt dat Eindhoven Airport het publieke karakter van de luchthaven ondergeschikt maakt aan commerciële belangen van grote luchtvaartmaatschappijen. Daarbij krijgt het bedrijf steun van de Dutch Business Aviation Association, de brancheorganisatie voor zakenluchtvaart in Nederland.

Bedreiging voor de zakelijke luchtvaart

Volgens ASL-JetNetherlands betekent de maatregel de facto het einde van de privévluchten op Eindhoven Airport. De luchthaven wil het aantal zakenvluchten terugbrengen van 1.560 naar maximaal 270 per jaar. Bovendien moeten deze vluchten voortaan minstens twee weken van tevoren worden aangemeld, iets wat volgens ASL volstrekt onwerkbaar is voor de doelgroep.

Het bedrijf is niet de enige die getroffen wordt. Ook de eigenaren van de hangar die ASL huurt, Harold de Gouw en Frits van Manen van vastgoedbedrijf Gomacom, dreigen hun grootste huurder kwijt te raken. Tijdens een aparte rechtszaak in Den Bosch eiste hun advocaat, Matthijs Gorgels, schadevergoeding van Eindhoven Airport. ‘Wat hebben zij nog aan een hangar als er geen privéjets meer kunnen komen?’, aldus Gorgels tegenover het Eindhovens Dagblad. Volgens Gorgels draait het besluit niet om geluidsoverlast, zoals de luchthaven beweert, maar om financiële motieven. Vakantievluchten leveren immers meer op.

Deze maand nog een uitspraak

Eindhoven Airport heeft voor dit jaar een maximum van 41.500 vluchten opgelegd gekregen. In 2026 wordt dit verlaagd naar 40.500. Het terugdringen van kleinere, zakelijke vluchten lijkt een bewuste strategische keuze. De rechtbank in Haarlem doet op 20 juni uitspraak in de zaak tussen ASL-JetNetherlands en Eindhoven Airport. In de zaak van Gomacom volgt het oordeel op 24 juni.