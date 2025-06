Boeing 737 kantelt achterover | Video

Een Boeing 737-800 van de Litouwse chartermaatschappij GetJet Airlines beleefde dinsdagmiddag een opmerkelijke gebeurtenis. Bij het incident vielen er geen gewonden.

De charter-Boeing 737-800, met registratie LY-UNO, voerde dinsdagmiddag 10 juni een vlucht uit van Gdansk, Polennaar Haugesund, Noorwegen voor Wizz Air. Na de landing taxiede het toestel richting de standplaats waar alle passagiers uitstapten. Toen iedereen het toestel had verlaten en de grondmedewerkers met de bagageafhandeling bezig waren, ging het mis.

De machine kantelde achterover en kwam met de staart op de grond te staan; de neus hing daarentegen in de lucht. Volgens de lokale krant Haugesunds Avis raakte bij het incident niemand gewond. Mensen die zich nog aan boord van het vliegtuig bevonden, wisten de machine veilig te verlaten. De Boeing 737 van GetJet raakte licht beschadigd.

De grondmedewerkers werkten aan het gereedmaken van het vliegtuig voor de terugvlucht naar Gdansk. De terugvlucht werd echter geannuleerd en passagiers werden op een vervangend toestel gezet, waarna ze met acht uur vertraging hun bestemming bereikten. De Boeing 737 vloog woensdagmiddag naar Siauliai, Litouwen, waar het een grondige check-up ondergaat.

GetJet

GetJet Airlines is een Litouwse chartermaatschappij, opgericht in 2016. De maatschappij beschikt over verschillende narrowbody-toestellen, waaronder zes Boeing 737’s, acht Airbus A320’s en één enkele Airbus A321. De airline leaset haar vliegtuigen via wetlease-constructies aan verschillende klanten, zoals Wizz Air, Tui Airlines en Transavia.