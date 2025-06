Boeing 787 crasht in India

In India is een Boeing 787 Dreamliner van Air India neergestort kort na het opstijgen.

De 787 van Air India was onderweg van de Indiase stad Ahmedabad naar London, Verenigd Koninkrijk. Het vliegtuig zou kort na het opstijgen in de problemen zijn geraakt waarna het toestel neerstortte in een woonwijk van de Indiase stad. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote dikke zwarte rookpluimen te zien in de buurt van het vliegveld.

Het gaat om een 787-8, registratie VT-ANB. De machine voerde vlucht AI171 uit. Om 10:08 Nederlandse tijd steeg het vliegtuig op vanaf de luchthaven van Ahmedabad International Airport met als bestemming London Gatwick. Kort na take-off verloor de cockpit contact met de luchtverkeersleiding en stortte de Dreamliner van Air India neer.

Het is nog onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden, net als hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Tevens is het nog onbekend hoeveel passagiers aan boord van de 787 zaten. De eerste schattingen variëren tussen 240 en 250 inzittenden. Of er ook slachtoffers zijn gevallen op de grond, is onduidelijk.

🇮🇳 BREAKING! An Air India flight en route to London (Flight AI-171) crashed during takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. The incident occurred near Meghani Nagar, a densely populated area of Ahmedabad.



Approximately 242 passengers were reportedly on board… pic.twitter.com/CmsYeLAfrB— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 12, 2025

Air India reageerde snel en geeft aan haar best te doen om de hulpdiensten bij de rampplek te ondersteunen. Ook zou er hulp en zorg worden geboden aan degenen die getroffen zijn door het ongeluk. De Indiase airline zette bovendien een noodcentrum op voor families van passagiers die informatie zoeken. De luchthaven van Ahmedabad heeft alle vluchten opgeschort voor een nog onbepaalde tijd.

Later meer