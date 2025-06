Delta keert terug naar België

Na een onderbreking van meer dan vijf jaar heeft Delta Air Lines haar rechtstreekse lijndienst tussen Atlanta en Brussel hervat. De eerste vlucht van deze hernieuwde verbinding landde woensdagochtend op Brussels Airport en werd feestelijk onthaald met een traditioneel watersaluut van de brandweer.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf nu tot het einde van de zomer driemaal per week tussen Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport en Brussels Airport met een Boeing 767-300ER. De dienstregeling voorziet in vluchten op dinsdag, donderdag en zaterdag vanuit Atlanta (vertrek 18:00 uur, aankomst in Brussel 08:40 uur), en op woensdag, vrijdag en zondag vanuit Brussel (vertrek 10:45 uur, aankomst in Atlanta 14:25 uur).

Delta beëindigde de verbinding in maart 2020 vanwege de wereldwijde reisbeperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Voor de pandemie werd de route dagelijks uitgevoerd, naast een dagelijkse verbinding tussen Brussel en New York JFK. De verbinding met JFK werd in 2022 hervat en blijft momenteel actief met vier wekelijkse vluchten, eveneens met een Boeing 767-300ER.

De hervatting van de Atlantavluchten markeert een verdere uitbreiding van Delta’s Europese netwerk. In de zomer van 2025 zal de maatschappij bijna 100 dagelijkse vluchten uitvoeren naar 27 Europese bestemmingen, waaronder Amsterdam, Parijs, Londen, Frankfurt, Rome en nu dus ook opnieuw Brussel. Hiermee biedt Delta naar schatting meer dan 750.000 stoelen per maand per richting tussen Noord-Amerika en Europa.

Brussel geldt als een belangrijk zakelijk en politiek knooppunt in Europa en is daarnaast een populaire toeristische bestemming. Brussels Airport bedient meer dan 140 bestemmingen wereldwijd. Sinds de piek van bijna 27 miljoen passagiers in 2019 is de luchthaven gestaag aan het herstellen van de coronacrisis en verwacht zij tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode opnieuw meer dan een miljoen reizigers te verwerken.

Met Atlanta als thuisbasis biedt Delta passagiers uit Europa ruime aansluitmogelijkheden naar tal van bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika