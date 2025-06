Grote orders Paris Air Show nu al bekend

De Paris Air Show 2025 gaat komende week pas van start, maar de eerste bestellingen bij Airbus druppelen al binnen. Andere fabrikanten hopen eveneens verschillende maatschappijen te paaien.

Op de Paris Air Show, die jaarlijks wordt afgewisseld met de Farnborough Air Show, krijgen vliegtuigbouwers de kans hun grootste projecten te tonen en klanten te ontmoeten. Het is vaak ook bij uitstek de locatie waar grote vliegtuigbestellingen worden bekendgemaakt. De vorige editie in 2023 was een recordjaar: onder andere IndiGo plaatste een historische bestelling.

De komende editie heeft eveneens veel potentie; verschillende maatschappijen in het Midden-Oosten, India en het Amerikaanse continent wachten met smart op nieuwe vliegtuigen. Onlangs plaatste Qatar Airways, bijvoorbeeld, een recordbestelling bij Boeing. Desalniettemin verwachten insiders een andere bestelling van de Qatarese airline bij Airbus, die op de Air Show naar buiten zou komen.

Eerste bekendmakingen

Een andere belangrijke groeiregio is de Azië-Pacifische regio. Het inkomen van de bevolking in de regio groeit snel en de vraag naar vliegreizen rijst de pan uit. AirAsia zou naar verluidt in vergevorderde onderhandelingen zijn met Airbus voor een grote bestelling. De Maleisische prijsvechter zou minimaal honderd toestellen bestellen, waaronder ook de A220. Dat typeheeft de airline nog niet in de vloot.

Eerder werd ook al bekend dat Riyadh Air zich opmaakt voor een nieuwe order. De nieuw opgerichte Saoedische maatschappij gaat een bestelling plaatsen bij Airbus voor de A350. Specifiek zou het gaan om een vaste order van 25 A350-1000’s met een extra mogelijkheid van vijftien tot vijfentwintig vliegtuigen.

Andere fabrikanten

Ondanks een aantal moeilijke jaren zijn de orderboeken bij Boeing redelijk gevuld. Gedurende het afgelopen halfjaar wist de Amerikaanse vliegtuigbouwer bestellingen binnen te slepen voor ruim vijfhonderd toestellen. Desalniettemin neemt Boeing geen van haar modernste vliegtuigen mee naar Parijs; enkel een B777-300ER van Qatar Airways is aanwezig.

Embraer speelt zichzelf steeds beter in de kijker op de vliegshow. Na de vorige editie in Farnborough, sleepte het meest populaire toestel van de Braziliaanse fabrikant, de E195-E2, een aanzienlijk aantal bestellingen binnen. Ook hoopt Embraer alsnog een deel van de AirAsia-order bij Airbus weg te nemen. Daarbij gaat het om directe concurrentie tussen de A220 en de E195-E2.