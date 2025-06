Slag om Schiphol: nieuwe aanbesteding zorgt voor spanning

Na de zomer wordt de nieuwe aanbesteding gehouden onder bagageafhandelaren op Schiphol. Hoewel daar aan het oppervlak weinig van te merken is, leeft het enorm in de kelder van de luchthaven.

De huidige contracten lopen komende zomer af en dat betekent een nieuwe aanbestedingsronde. Hoewel er nu zes partijen actief zijn in de kelder van Schiphol, is het doel dit aantal terug te brengen naar slechts drie bedrijven. Dit besluit komt voort uit een onderzoek dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is uitgevoerd na de rampzalig verlopen zomer van 2022, toen veel misstanden aan het licht kwamen.

Luchtvaartmaatschappijen mogen hun eigen bagageafhandeling verzorgen. Dat betekent dat KLM vrijwel volledig verzekerd is van een plek. Toch doet het bedrijf mee aan de aanbesteding, ‘omdat we daarmee ook de afhandeling van onze partners zeker stellen’, zegt een woordvoerder tegenover De Telegraaf. Ook Emirates-afhandelaar DNATA lijkt verzekerd van een positie.

Dat betekent dat de vier resterende bedrijven strijden om de laatste open plek. Het gevecht lijkt vooral te gaan tussen Menzies, Aviapartner en Swissport. Voor de te vergeven plek gelden enkel criteria die zijn opgesteld door het ministerie van I&W en de luchthavendirectie van Schiphol. Eerder behaalde resultaten of investeringen tellen niet mee. Voor afhandelaar Viggo lijkt het doek reeds te zijn gevallen; dat bedrijf zou naar verluidt toekomstige werkzaamheden oppakken op Lelystad Airport.

Concurrentie

Desalniettemin houden de afhandelaren ook rekening met de komst van andere, nieuwe partijen. Een belangrijke bron binnen een van de grotere afhandelaren zegt tegenover De Telegraaf dat onder andere Unifi, het Amerikaanse bedrijf dat reeds actief is in de beveiliging op Schiphol en partner van KLM-bondgenoot Delta Air Lines, gaat meedingen. Ook Skytanking en het Turkse Celebi zouden geïnteresseerd zijn in een plekje op de luchthaven.

Vakbond FNV verwacht een periode van onzekerheid, gezien een deel van de werknemers komende zomer wordt overgenomen door de verschillende bedrijven. De medewerkers zijn niet van plan hun werkplek te verlaten, blijkt uit onderzoek van FNV. Dat betekent dat er grote wisselingen plaatsvinden en nieuwe werkmethoden moeten worden aangeleerd. Bedrijven, maatschappijen en medewerkers hebben zes maanden de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe ontstane situatie.

Harbers

Na de uitermate memorabele zomer van 2022 vond toenmalig minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat dat het anders moest. Hij startte een onderzoek om de situatie op Schiphol beter, veiliger en efficiënter te maken. Uit dat onderzoek bleek dat de meest effectieve manier zou zijn het terugbrengen van het aantal bagageafhandelaren.

Hoewel een gekrompen aantal bagageafhandelaren een onderdeel is van een verbeterd scenario, zorgt de krimp niet direct voor een veiligere werkomgeving. Daarvoor moest Schiphol ook andere maatregelen treffen, waaronder een betere CAO, beter gereedschap en betere arbeidsvoorwaarden. Daar is de afgelopen jaren veel aan gebeurd; zo zijn er meerdere tilhulpen geïnstalleerd en is het loon flink gestegen.