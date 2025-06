Boeing-CEO slaat Paris Air Show over

Na de dodelijke crash van een Boeing 787-8 van Air India hebben zowel vliegtuigbouwer Boeing als motorenproducent GE Aerospace besloten hun publieke activiteiten tijdelijk terug te schalen. De beslissing volgt op de zwaarste luchtvaartramp van het afgelopen decennium, waarbij meer dan 240 mensen om het leven kwamen.

Het toestel, onderweg van Ahmedabad naar Londen, stortte donderdag kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeval wordt momenteel onderzocht.

Boeing-topman Kelly Ortberg liet donderdagavond in een interne boodschap weten dat hij, samen met Stephanie Pope, hoofd van Boeing Commercial Airplanes, zijn deelname aan de Paris Air Show heeft geannuleerd. ‘We willen er zijn voor ons team, onze klant en ons richten op het onderzoek,’ aldus Ortberg.

De Paris Air Show, die van 16 tot en met 20 juni plaatsvindt in Le Bourget, is het grootste evenement in de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het is traditioneel een podium voor de aankondiging van grote vliegtuigorders en technologische innovaties.

Ook GE Aerospace, fabrikant van de motoren in het verongelukte toestel, heeft stappen ondernomen. Het bedrijf heeft zijn geplande investeerdersdag op 17 juni, die samenviel met de Air Show, afgezegd. In plaats daarvan stuurt GE een team naar India om samen met betrokkenen data van het toestel te analyseren.

‘De senior leiding van GE Aerospace richt zich momenteel volledig op de ondersteuning van onze klant en het lopende onderzoek,’ verklaarde het bedrijf donderdag in een officiële mededeling. Een financiële update wordt later deze maand verwacht.

De fatale crash werpt een schaduw over de Paris Air Show. Volgens verschillende aanwezigen hangt er dit jaar een meer ingetogen sfeer. Hoewel de beurs doorgaat, worden er naar verwachting minder persconferenties en grootschalige aankondigingen gedaan. Sommige bedrijven zouden de bekendmaking van nieuwe orders uitstellen uit respect voor de slachtoffers van het ongeluk.