Luchtruim Midden-Oosten gesloten na aanval

Na Israëlische aanvallen op doelen in Iran is het luchtruim boven Israël, Iran en Irak vrijdagochtend grotendeels gesloten voor passagiersvliegtuigen. Dat blijkt uit gegevens van Flightradar24. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd moesten halsoverkop vluchten omleiden of annuleren.

Israël sloot zijn internationale luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv tot nader order. Ook werden luchtafweersystemen in hoogste staat van paraatheid gebracht vanwege de dreiging van vergeldingsaanvallen vanuit Iran. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al heeft al haar vluchten van en naar Israël voorlopig stopgezet. © Flightradar24 © Flightradar24

Ook Iran heeft zijn luchtruim gesloten, meldde de staatsomroep. In Irak werd het luchtruim eveneens gesloten en zijn alle luchthavens voorlopig dicht. Vooral het oosten van Irak, vlak bij de grens met Iran, is normaal gesproken een drukke vliegroute tussen Europa, de Golfstaten en Azië.

Veel luchtvaartmaatschappijen leidden hun vluchten om via Centraal-Azië of Saudi-Arabië. De impact op het internationale luchtverkeer is groot. Emirates moest meerdere vluchten wijzigen. Zo werd een vlucht van Manchester naar Dubai omgeleid naar Istanbul. Een toestel van flydubai uit Belgrado week uit naar Jerevan, Armenië. Flydubai schortte daarnaast vluchten op naar Amman, Beiroet, Damascus, Iran en Israël. KLM annuleerde de vlucht naar Tel Aviv. Andere vluchten werden geannuleerd, omgeleid of keerden terug naar hun vertrekpunt.

Volgens Israël waren de aanvallen gericht op nucleaire installaties, raketfabrieken en militaire leiders in Iran. De Israëlische regering waarschuwde dat het gaat om het begin van een langdurige operatie, bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt.

De spanningen in het Midden-Oosten nemen daardoor verder toe, wat ook gevolgen heeft voor de veiligheid in het luchtruim. Deskundigen waarschuwen al langer dat vliegroutes boven conflictgebieden risico’s met zich meebrengen. Volgens luchtvaartrisicoadviseur Osprey Flight Solutions zijn sinds 2001 wereldwijd zes passagiersvliegtuigen per ongeluk neergeschoten. In drie andere gevallen konden botsingen met militaire raketten op het nippertje worden voorkomen.