Nieuwe bestemming voor Transavia

Vanaf 27 oktober 2025 start Transavia met een nieuwe lijndienst tussen Amsterdam en Caïro. De luchtvaartmaatschappij vliegt drie keer per week, op maandag, woensdag en zaterdag, naar de Egyptische hoofdstad. Met deze uitbreiding wordt Caïro de vierde bestemming in Egypte binnen het netwerk van Transavia, naast de al bestaande routes naar Hurghada, Sharm el Sheikh en Marsa Alam.

Daarmee wordt Transavia een concurrent voor Egyptische luchtvaartmaatschappij EgyptAir, de enige andere airline die de route van Amsterdam naar Caïro bedient.

Egypte blijft al jaren een populaire bestemming, vooral tijdens de wintermaanden, dankzij het warme klimaat, de rijke cultuur en een relatief gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Frankrijk biedt Transavia meerdere verbindingen naar Caïro. Vertrek is mogelijk vanaf Parijs-Orly, Lyon en Marseille, waarmee de Egyptische hoofdstad vanuit diverse Europese steden goed bereikbaar is.

Tegelijk met de introductie van de route naar Caïro breidt Transavia haar capaciteit in de winter van 2025/2026 verder uit. Zo wordt het aantal vluchten tussen Amsterdam en Rabat verhoogd van twee naar drie per week, en blijft Amsterdam–Agadir drie keer per week beschikbaar. Nieuw is ook een rechtstreekse verbinding tussen Brussel en Agadir, eveneens met een frequentie van drie vluchten per week.

Daarnaast zal Transavia voor het eerst in de winter een doorlopende dienst uitvoeren naar het Griekse eiland Kreta, een bestemming die normaal vooral in het zomerseizoen wordt aangevlogen. Verder worden populaire bestemmingen in Spanje en Portugal versterkt met extra capaciteit, vanwege aanhoudende vraag vanuit de markt.

Voor deze uitbreidingen zet Transavia steeds vaker de moderne Airbus A321neo in. Dit toestel is stiller, zuiniger en heeft een hogere passagierscapaciteit dan de oudere Boeing 737-800.