OM trekt handen af van zaak-Heli Holland

Het strafrechtelijk onderzoek tegen Heli Holland kwam deze week tot een einde. Na invallen in 2023 volgde ruim twee jaar van verder onderzoek naar het bedrijf. Nu komt het Openbaar Ministerie (OM) tot een sepot vanwege een gebrek aan bewijs.

Begin juli 2023 deden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie invallen bij meerdere vestigingen van de Nederlandse helikopteroperator. Naast het hoofdkantoor in Emmer-Compascuum, deden de instanties een inval op de vestiging in Den Helder. De verdenking die hieraan ten grondslag lag, zag op het niet luchtwaardig onderhouden van één van de helikopters en valsheid in geschrifte. Zo zouden onderdelen van de Eurocopter EC155 van Heli Holland de urenlimiet hebben overschreden. Na de inval werd de betreffende helikopter in beslag genomen, maar na een maand weer vrijgegeven.

Directeur René van der Haring uitte bij RTV Drenthe zijn frustraties over de onderzoeksresultaten. Volgens hem had het OM veel eerder tot een sepot moeten komen. ‘Het OM heeft ons bedrijf door de mangel gehaald’, aldus Van der Haring.

Het toestel, registratie PH-EQU, vliegt normaliter offshore operaties vanaf vliegveld Den Helder. Daarnaast wordt het toestel regelmatig ingezet voor VIP-transport. Zo vlogen leden van het Koninklijk Huis mee in dit toestel. Recenter werd de heli ook ingezet tijdens de Grand Prix te Zandvoort. Heli Holland verzorgt als één van Nederlands grootste helikopteroperators zowel offshore vluchten als vluchten over land. Zo worden de helikopters niet alleen ingezet voor inspectievluchten, maar ook voor rondvluchten boven de tulpenvelden.