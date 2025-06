Onderzoek gestart naar fatale vliegtuigcrash

In India is een grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaak van een vliegtuigcrash waarbij donderdag meer dan 240 mensen om het leven kwamen. Een Boeing 787-8 van Air India stortte kort na vertrek neer in een woonwijk nabij de luchthaven van Ahmedabad, een grote stad in het westen van het land.

De crash heeft geleid tot een enorme ravage in het dichtbevolkte gebied. Volgens officiële bronnen zijn ten minste 241 inzittenden omgekomen. Lokale media spreken zelfs van een dodental tot 290, inclusief slachtoffers op de grond. Tientallen mensen raakten gewond. De lichamen zijn overgebracht naar het civiele ziekenhuis van Ahmedabad.

Volgens de Indiase luchtvaartautoriteiten is één van de twee vluchtgegevensrecorders inmiddels gevonden. De Britse luchtvaartonderzoeksraad (AAIB) stuurt een team naar India om bijstand te verlenen bij het onderzoek. Ook vliegtuigbouwer Boeing heeft aangeboden te helpen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft eveneens steun toegezegd.

Air India meldde via het platform X dat er 169 Indiase, 53 Britse, zeven Portugese en één Canadese passagier aan boord waren. Eén inzittende overleefde het ongeluk. De man, van Brits-Indiase afkomst, zat op stoel 11A en wist volgens media via een nooduitgang te ontsnappen. Hij wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis.

Kort voor het neerstorten werd een noodoproep (‘Mayday’) uitgezonden door de piloten. De Indiase burgerluchtvaartautoriteit heeft bevestigd dat deze noodmelding is geregistreerd. In diverse mediaberichten wordt de inhoud van de oproep als volgt geciteerd: ‘Mayday, no thrust, losing power, unable to lift.” Deze weergave is echter nog niet officieel bevestigd. De melding zou kunnen wijzen op een technisch probleem, mogelijk een verlies van vermogen tijdens het opstijgen.

De precieze oorzaak van de crash is nog onbekend. Onderzoekers hopen via de vluchtgegevens en cockpitgesprekken meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld.