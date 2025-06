Israëlische airlines stellen vloot veilig

Uit veiligheidsoverwegingen hebben meerdere Israëlische luchtvaartmaatschappijen vrijwel hun volledige vloot uit Israël weggehaald. De maatregel volgde op de sluiting van het Israëlische luchtruim.

El Al liet in een verklaring weten dat alle vluchten van zowel de luchtvaartmaatschappij zelf als van dochtermaatschappij Sundor voorlopig zijn geschrapt. Vliegtuigen die op het moment van de beslissing onderweg waren naar Israël, werden omgeleid naar andere bestemmingen binnen het netwerk van El Al. Passagiers in het buitenland zijn opgeroepen om tijdelijk zelf onderdak te regelen. Volgens de maatschappij zullen er in elk geval tot en met zondag 16 juni geen vluchten plaatsvinden. Ook kunnen er tot 30 juni geen nieuwe boekingen worden gemaakt.

Verder hebben Arkia en Israir hun vloot uit het land geëvacueerd. Veel toestellen werden overgevlogen naar de luchthavens van Pafos en Larnaca op Cyprus. Daarnaast werd het Israëlische regeringsvliegtuig, een Boeing 767 met registratie 4X-ISR, eveneens het land uit gevlogen. Het toestel landde vrijdagmorgen in Athene. Het is nog niet duidelijk hoelang de vliegtuigen op buitenlandse luchthavens blijven staan.

Luchtruim gesloten

Na Israëlische aanvallen op doelen in Iran werd het luchtruim boven Israël, Iran en Irak vrijdag grotendeels gesloten voor passagiersvliegtuigen. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd moesten halsoverkop vluchten omleiden of annuleren. De spanningen in het Midden-Oosten nemen hierdoor verder toe, wat directe gevolgen heeft voor de veiligheid in het luchtruim.

Deskundigen waarschuwen al langer dat vliegroutes boven conflictgebieden aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Volgens luchtvaartrisicoadviseur Osprey Flight Solutions zijn er sinds 2001 wereldwijd zes passagiersvliegtuigen per ongeluk neergeschoten. In drie andere gevallen konden botsingen met militaire raketten op een haar na worden voorkomen.