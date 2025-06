Nep-steward vliegt jaren gratis

Een 35-jarige man uit Florida is aangeklaagd omdat hij zich jarenlang voordeed als steward en daarmee gratis door het land vloog.

Tussen 2018 en 2024 wist de man zich door als crewlid uit te geven zeker 120 gratis vluchten te boeken. Hij maakte daarbij gebruik van interne boekingssystemen en misleidde zeven verschillende luchtvaartmaatschappijen. In de systemen voerde hij valse gegevens in, waaronder dienstnummers en ingangsdata van zijn zogenoemde dienstverband. Volgens de Transportation Security Administration (TSA) deed de man zich bij de security voor als gewone passagier. Aan boord van de vliegtuigen werd hij vermoedelijk niet ondervraagd door het cabinepersoneel, mogelijk omdat hij zich overtuigend gedroeg als medewerker.

De gratis vluchten zijn normaal gesproken bedoeld voor luchtvaartpersoneel die hiermee in hun vrije tijd kunnen reizen. Volgens de Amerikaanse aanklager was de man ooit werkzaam bij een airline in Dallas, maar nooit als vliegend personeel. Begin deze maand moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank. Hij wordt aangeklaagd voor wire fraud (fraude via elektronische communicatie) en het betreden van beveiligde zones op luchthavens door middel van misleiding. De uitspraak volgt eind augustus.

Gratis naar Parijs

Vorig jaar werd ook een vrouw gearresteerd nadat ze gratis mee vloog op een Delta-vlucht van New York naar Parijs. In tegenstelling tot de man, die het boekingssysteem manipuleerde, wist zij zelfs zonder ticket de beveiliging te omzeilen en verstopte zich tijdens het opstijgen op het toilet. Gedurende de vlucht liep ze heen en weer tussen de toiletten, tot ze bij aankomst in Parijs werd opgepakt door de politie.