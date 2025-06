Bijzonder: vier luchtmacht-Alouettes op een rij | Foto’s

Het was zaterdag 14 juni pure nostalgie op de vliegbasis Deelen bij Arnhem. Maar liefst vier Alouette-helikopters vormden het stralende middelpunt van de reünie 2025 van de Dutch Alouette Foundation. Anderhalf jaar geleden vond een besloten happening plaats ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Grasshopper-demoteam van de Koninklijke Luchtmacht. Er kwamen zoveel verzoeken van vliegtuigspotters, fotografen en helikopterfans dat het evenement dit jaar voor iedereen toegankelijk was. Een kleine tweehonderd belangstellenden wist de weg naar de Veluwse vliegbasis te vinden. Zij konden genieten van een static show, tentoonstelling, het op afstand bestuurbare model-Grasshopper Demoteam, de flight simulator en een barbecue.

Dieplader

Highlight op de static was de Alouette II H-4 uit de collectie van het Nationaal Militair Museum. Het toestel was op een dieplader naar Deelen gebracht. De Sud Aviation SE-3130 Alouette II werd in 1959 aangeschaft en heeft tot 1966 dienstgedaan bij de reddingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht en in Nieuw-Guinea. De Alouette II met registratie H-4 is oorspronkelijk afkomstig van het Lichte Vliegwezen van de Belgische Landmacht. Het toestel werd geruild tegen een Nederlandse F-84 Thunderjet. Op de vliegbasis Soesterberg is het van een wielonderstel voorzien en in Nederlandse kleuren gespoten.

De Alouette II oogt fragiel © Remco de Wit

Uit Gilze-Rijen kwam deze Alouette III © Remco de Wit

De SAR-Alouettes zijn vernoemd naar The Flinstones © Remco de Wit

Een mooi stukje luchtvaarthistorie © Remco de Wit

Poortwachter

Ook de SAR-Alouette III kwam per oplegger naar Deelen. Het toestel doet dienst als poortwachter op de vliegbasis Leeuwarden. Daar raakte het onlangs beschadigd door noodweer. De Alouette Foundation heeft aangeboden om de helikopter op Deelen te repareren. Uit het Leerdock 299 Squadron Gilze-Rijen kwam de gecamoufleerde Alouette III met registratie A-261. De wentelwiek wordt gebruikt als sleutelobject. Het Nationaal Militair Museum leverde ook de A-465 in Grasshopper-kleuren. Dit team was van 1973 tot 1995 het visitekaartje van onze luchtmacht en een graag geziene gast op vliegshows in binnen- en buitenland.

Vervolg

Voorzitter Rob Hoogboom en secretaris Peter van Diermen van de Dutch Alouette Foundation benadrukken het belang van het evenement. De stichting doet haar best om het erfgoed te behouden en in de belangstelling te houden, ook voor de jeugd. Er zijn in Europa nog enkele Alouette III’s vliegend te bewonderen. In Nederland zit dat er door de strenge regelgeving niet in. Beide heren gaan volgend voorjaar wel naar Zuid-Afrika om mee te vliegen op een Alouette-safari. De stichting heeft twee Alouettes aan dit land verkocht, die in Nederlandse (blauwe) kleuren vliegen. Wat Rob en Peter betreft krijgt de reünie op de vliegbasis Deelen een vervolg. Er zijn ook grootse plannen voor een nieuwe en beter passende locatie voor het Alouette-museum in Barneveld.

Een poortwachter van Leeuwarden © Remco de Wit

Prachtige kleuren op deze Grasshopper Alouette © Remco de Wit

Alouettes everywhere © Remco de Wit

Up in the Sky bedankt de Dutch Alouette Foundation voor de voortreffelijke medewerking.