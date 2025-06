Is het einde van goedkope vliegtickets gekomen?

Het tijdperk van extreem goedkope vliegtickets zoals we dat kenden voor 2020 is grotendeels voorbij. Waar je vroeger voor tientjes naar populaire Europese bestemmingen kon vliegen, zijn de vliegticket prijzen nu structureel hoger door een combinatie van gestegen brandstofkosten, personeelstekorten en nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Toch zijn er nog steeds mogelijkheden om voordelig te vliegen als je weet wanneer en hoe je moet boeken.

Waarom worden vliegtickets steeds duurder?

De stijging van ticketprijzen komt door verschillende factoren die tegelijkertijd spelen. Brandstofkosten vormen een groot deel van de operationele kosten van luchtvaartmaatschappijen, en deze zijn flink gestegen. Daarnaast kampt de sector met ernstige personeelstekorten, waardoor lonen omhoog moeten om werknemers aan te trekken en te behouden.

Inflatie speelt ook een belangrijke rol. Alles wordt duurder, van onderhoud aan vliegtuigen tot cateringdiensten. Luchtvaartmaatschappijen moeten deze kosten doorberekenen aan passagiers om winstgevend te blijven. Bovendien worden er steeds meer duurzaamheidsmaatregelen ingevoerd, zoals investeringen in schonere brandstoffen en compensatieprogramma’s voor CO2-uitstoot. In Nederland geldt bovendien een vliegbelasting, ook wel vliegtaks genoemd, die in 2025 €29,40 per passagier per vlucht bedraagt.

De vraag naar vliegreizen is na corona weer enorm toegenomen, terwijl het aanbod nog niet volledig hersteld is. Deze scheve verhouding tussen vraag en aanbod drijft de prijzen verder op, vooral tijdens populaire reisperiodes.

Wat is er gebeurd met budget airlines zoals Ryanair en EasyJet?

Budget airlines hebben hun businessmodel aangepast aan de nieuwe realiteit. Waar ze vroeger vooral focusten op extreem lage basisprijzen, rekenen ze nu vaker extra kosten voor diensten die voorheen inbegrepen waren. Denk aan handbagage, stoelreservering en zelfs het inchecken bij de balie.

Deze maatschappijen worstelen met dezelfde kostenstijgingen als traditionele airlines. Om winstgevend te blijven, experimenteren ze met dynamische prijsmodellen waarbij tickets duurder worden naarmate de vlucht voller raakt. Ook zien we dat budgetmaatschappijen vaker kiezen voor primaire luchthavens in plaats van goedkopere alternatieven, wat de operationele kosten verhoogt.

Interessant is dat het verschil tussen budget- en reguliere maatschappijen kleiner wordt. Traditionele airlines bieden steeds vaker basic economy-tarieven aan, terwijl budgetmaatschappijen premium opties toevoegen voor passagiers die bereid zijn meer te betalen voor comfort.

Hoeveel duurder zijn vliegtickets geworden vergeleken met voor corona?

De stijging van ticketprijzen sinds 2019 is aanzienlijk, vooral op populaire routes binnen Europa. Waar je voor corona regelmatig aanbiedingen zag voor stedentrips, zijn deze promoties nu veel schaarser. De gemiddelde ticketprijs ligt op veel routes hoger dan voor de pandemie.

Seizoensinvloeden spelen een grotere rol dan voorheen. Het verschil tussen hoog- en laagseizoen is groter geworden, met name tijdens schoolvakanties en rond feestdagen. Routes naar zonnige bestemmingen in Zuid-Europa zijn vooral in de zomermaanden fors duurder geworden.

De rol van vraag en aanbod is crucialer geworden. Op routes waar minder concurrentie is of waar de capaciteit nog niet volledig hersteld is, zie je de grootste prijsstijgingen. Populaire zakenroutes hebben zich sneller hersteld qua prijsniveau dan vakantiebestemmingen.

Wanneer kun je nog wel goedkoop vliegen?

Om voordelig te vliegen moet je strategisch te werk gaan. De beste boekingsmomenten zijn meestal zes tot acht weken voor vertrek, vooral voor vluchten binnen Europa. Vermijd het boeken tijdens het weekend, want dan zijn de prijzen vaak hoger.

Flexibiliteit met je reisdata kan veel geld besparen. Vlieg bij voorkeur op dinsdag, woensdag of zaterdag, en vermijd vrijdag en zondag. Ook het tijdstip maakt uit: vroege ochtendvluchten en late avondvluchten zijn meestal goedkoper.

Gebruik prijsvergelijkers en stel prijsalerts in voor je gewenste route

Overweeg alternatieve luchthavens in de buurt van je bestemming

Boek retourtickets in plaats van enkele reizen

Vermijd schoolvakanties en feestdagen

Wees flexibel met je vertrek- en aankomstdata

Wat betekent de vliegtaks voor jouw ticketprijs?

Belastingen en heffingen maken een steeds groter deel uit van de totale vliegticketkosten. Deze toeslagen verschillen per land en luchthaven. Nederlandse luchthavens rekenen bijvoorbeeld luchthavenbelasting, beveiligingstoeslag en passagiersbelasting.

Duurzaamheidstoeslagen worden steeds gebruikelijker. Sommige landen hebben een ecotaks ingevoerd om de milieubelasting van vliegen te compenseren. Deze bedragen variëren afhankelijk van de vliegafstand en de klasse waarin je vliegt.

Per bestemming kunnen de verschillen groot zijn. Vluchten vanuit landen met hoge luchthavengelden zijn automatisch duurder. Ook intercontinentale vluchten hebben vaak hogere belastingen dan vluchten binnen Europa. Het loont om deze kosten van tevoren te checken, want ze kunnen oplopen tot een significant deel van je totale ticketprijs.

Zijn er nog alternatieven voor goedkoop reizen binnen Europa?

Als de prijzen van luchtvaart je te hoog zijn, zijn er verschillende alternatieven voor reizen binnen Europa. De trein wint aan populariteit, vooral op routes waar hogesnelheidsverbindingen beschikbaar zijn. Nachttreinen maken een comeback en bieden een comfortabel alternatief voor middellange afstanden.

Busverbindingen zijn vaak de goedkoopste optie, vooral voor jongeren en backpackers. Moderne bussen bieden wifi en comfortabele stoelen, al duurt de reis wel langer. Carpooling via platforms wordt ook steeds populairder voor kortere afstanden.

Vervoersmiddel Voordelen Nadelen Trein Comfortabel, milieuvriendelijk, centrum tot centrum Vaak duurder, beperkt netwerk Bus Zeer goedkoop, uitgebreid netwerk Lange reistijd, minder comfort Carpool Flexibel, sociaal, goedkoop Afhankelijk van anderen, beperkte bagage Nieuwe budgetcarriers Concurrerende prijzen, groeiend netwerk Onbekende reputatie, beperkte routes

Conclusie: wat kunnen we verwachten voor de toekomst van vliegticketprijzen?

De tijd van extreem goedkope vliegtickets komt waarschijnlijk niet meer terug zoals we die kenden. Structurele kostenstijgingen, duurzaamheidseisen en veranderde marktomstandigheden zorgen voor een nieuw prijsniveau. Toch blijven er mogelijkheden voor wie slim boekt en flexibel is.

Voor de toekomst kunnen we een verdere consolidatie in de luchtvaartmarkt verwachten, waarbij kleinere maatschappijen opgaan in grotere. Dit kan de concurrentie verminderen en prijzen verder opdrijven. Tegelijkertijd zullen technologische ontwikkelingen en efficiëntere vliegtuigen op termijn mogelijk voor enige prijsverlichting zorgen.

Bij Up in the Sky houden we alle ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt nauwlettend in de gaten. We blijven je informeren over prijstrends, nieuwe routes en tips om toch nog voordelig te kunnen vliegen. Want hoewel de dure vliegtickets een realiteit zijn geworden, blijft vliegen voor velen een belangrijke manier om de wereld te ontdekken.

