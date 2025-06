Veteranentranen | Column Goof

De kleine luchtvaart, afl 823. Op het vliegveld aan de Verlengde Wilgendijk is weer onenigheid uitgebroken, zo lezen we in de Ruitenberger Courant. Probleem is ditmaal de veteranendag die door de Oranjevereniging uit Bilbergen georganiseerd wordt. De manifestatie zou via een optocht met de fanfare uit Zwevelgem moeten eindigen op het vliegveld, in wel in restaurant de Variometer.

Een logische gedachte: de Tweede Wereldoorlog is zoals algemeen bekend aan ons vliegveld bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Niet alleen werden de hangars en de terreinen door de Duitsers in 1941 sterk uitgebreid, maar het veld is na de bevrijding nog tot in 1948 in gebruik gebleven bij het 377-Squadron van de Royal Air Force.

De voorzitter van de Oranjevereniging weigerde echter budget ter beschikking te stellen voor de consumpties. Hij vond dat eigenaar Roostermans maar een gratis maaltijd ‘in de pot moest doen’, als dank voor tachtig jaar bevrijding.

Secretaris van de vliegclub Henri Douvenée (ex-KLM) had hier ook al op aangedrongen, in het bijzijn van een aantal clubleden. Als pachtgever van het restaurant meende hij deze eis te kunnen stellen. En er zouden immers ook drie gratis rondvluchten in een Cessna-clubtoestel aan de bevrijders worden aangeboden.

Toen restauranthouder Roostermans opperde dat deze rondvluchten de secretaris zelve geen cent zouden kosten, was de man in woede ontstoken. Hij stelde dat Roostermans ‘blij moest zijn dat hij in alle vrijheid zijn biefstukken kon bakken’. Roostermans haalde daarop aan dat Douvenées vader in de oorlog bepaald niet meegewerkt had aan een spoedige bevrijding. Informatie die hij beweerdelijk gekregen had van Chief Airport Operations Fred Palenberg (ex-KLu).

Daarop had Douvenée aanstalten gemaakt om een glazen asbak naar Roostermans’ hoofd te slingeren. Maar dit was door kordaat optreden van serveerster Lieneke de Leckere (16) nog maar net verhinderd. Ouderen onder ons kennen die naam: haar grootmoeder knoopte in de oorlog opmerkelijk vlot vriendschappelijke relaties aan met zowel bezetters als bevrijders.

Bijkomend probleem was dat eregast Mick McCrea uit het Canadese Toronto, die na de bevrijding met zijn Hawker Typhoon als eerste op het vliegveld landde, ondanks zijn hoge leeftijd de dringende wens had geuit een geheel voorgefinancierd bezoek te brengen aan Club Mirella in Wegenum. Een lokaliteit die, zoals algemeen bekend, eigendom is van ex-penningmeester Saul Meijer van de vliegclub.

Ook hier stelde de voorzitter van de Oranjevereniging dat deze dienstverlening geheel gratis gefourneerd zou moeten worden, omdat de opbrengst van de begin maart gehouden collecte hiervoor begrijpelijkerwijze niet kon worden aangewend.

Meijer suggereerde dat hij met het welkomstdrankje dat hij de voorzitter vrijwel maandelijks aanbood in zijn etablissement wel voldoende vrijgevigheid getoond had.

De voorzitter trok daarop zijn verzoek in, en stelde ‘elders financiering voor dit bijzondere doel te gaan zoeken’.

Wordt vervolgd..

