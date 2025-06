Weer Boeings naar China op verjaardag Trump

Boeing heeft de levering van vliegtuigen aan China hervat. Afgelopen zaterdag ontving de Chinese luchtvaartmaatschappij Juneyao Airlines een splinternieuwe 787-9 Dreamliner.

Het Chinese Juneyao Airlines heeft dit weekend een nieuwe Boeing 787 ontvangen. Het is de eerste levering in China sinds Peking een tijdelijk verbod oplegde op de import van Amerikaanse vliegtuigen.

Volgens het in Shanghai gevestigde zakenplatform Yicai, en persbureau Reuters, komt de levering nadat China het verbod ophief dat bijna een maand van kracht was. De maatregel was genomen als reactie op de zogeheten ‘Liberation Day’ van president Donald Trump, waarop hij grote importheffingen aankondigde. Voor Chinese producten werd een invoerheffing van 145 procent ingesteld. China sloeg terug met een tegenheffing van 125 procent op Amerikaanse goederen, waarna Boeing genoodzaakt was eerder bestelde toestellen terug te kopen.

Eerder deze week landde al een Boeing 737 MAX in de kleuren van Xiamen Airlines op Boeings afbouwcentrum in Zhoushan. Dat werd gezien als een duidelijk signaal dat de vliegtuigfabrikant zich opmaakte om de leveringen aan China te hervatten. Of de hervatting van de leveringen doelbewust samenviel met de verjaardag van Trump, 14 juni, of dat dat puur toeval is, blijft onbekend.

Vertrouwen in de 787

De levering aan Juneyao Airlines valt samen met een moment van verhoogde publieke aandacht voor de 787-serie. Afgelopen week crashte een 787 van Air India in de Indiase stad Ahmedabad, waarbij 241 van de 242 inzittenden om het leven kwamen. Ondanks deze tragische gebeurtenis en de aanhoudende spanningen tussen de VS en China, betekent de levering aan Juneyao een belangrijke stap voor Boeing in het herwinnen van vertrouwen en marktaandeel in een van de grootste luchtvaartmarkten ter wereld.