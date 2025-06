Airbus geeft A220 upgrade

Airbus wil het aantal stoelen aan boord van de A220-300 verhogen van 149 naar 160. De fabrikant is hiervoor een nieuw certificeringsprogramma gestart.

De A220-300 is momenteel al een populair toestel voor kortere en middellange routes, dankzij de zuinige prestaties en het moderne ontwerp. Door het vliegtuig uit te rusten met meer stoelen speelt Airbus in op de vraag van vooral prijsvechters, die de kosten per stoelkilometer willen verlagen. Om de nieuwe indeling mogelijk te maken, moeten aan beide zijden van de romp extra nooduitgangen worden toegevoegd. Airbus benadrukt dat bij de ontwikkeling van de A220-300 al rekening is gehouden met dergelijke aanpassingen. In totaal zou de wijziging ruimte bieden voor twee extra stoelrijen.

De Europese luchtvaartautoriteit EASA moet de wijziging nog goedkeuren. Het certificeringsproces zal naar verwachting ongeveer een jaar duren. Een officiële bestelling voor de nieuwe 160-stoelenvariant is er nog niet, maar Airbus stelt dat de marktinteresse groot is. Met deze aanpassing volgt Airbus een eerdere trend. De fabrikant voerde in het verleden een soortgelijke wijziging door bij de A320, waarbij de maximale capaciteit werd verhoogd van 180 naar 195 stoelen, mede dankzij compactere stoelen en een geoptimaliseerde cabine-indeling.

A220-500 in ontwikkeling

Airbus houdt zich naar verluidt ook nog altijd bezig met de ontwikkeling van een verlengde versie van de A220-300: de A220-500. Verschillende maatschappijen hebben al interesse getoond in deze grotere variant. Zo gaf AirBaltic, een van de grootste gebruikers van de A220-300, aan bereid te zijn om haar bestaande bestellingen om te zetten naar de -500-variant, mocht Airbus besluiten het project officieel te lanceren.