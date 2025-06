Belgische luchthavens wederom gesloten

De luchthavens van zowel Brussels Zaventem als Charleroi hebben aangekondigd dat er op woensdag 25 juni geen vluchten vertrekken of aankomen als gevolg van een grote nationale staking in België.

Brussels Airport laat weten dat een aanzienlijk deel van het beveiligingspersoneel deelneemt aan de staking. Hierdoor is de luchthaven niet in staat om de veiligheid van passagiers en operaties te garanderen. Reizigers wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of de website van de luchthaven te raadplegen voor actuele vluchtinformatie. De betrokken airlines zullen hun passagiers zelf ook informeren over alternatieve reismogelijkheden.

Ook Charleroi Airport heeft bekendgemaakt dat alle vluchten, zowel inkomend als uitgaand, op 25 juni worden geannuleerd. ‘Door het gezamenlijke vakbondsfront en het tekort aan personeel worden alle geplande vluchten die dag geannuleerd,’ aldus de luchthaven in een persbericht.

De acties maken deel uit van een landelijke staking, waarbij verschillende sectoren – waaronder transport, onderwijs en zorg – het werk neerleggen. De vakbonden protesteren onder meer tegen de hoge werkdruk, inflatie en het gevoerde overheidsbeleid.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Belgische luchthavens volledig stilvallen door vakbondsacties. Eerder dit jaar werd om dezelfde reden ook al een nationale stakingsdag georganiseerd. Toen bood Maastricht Aachen Airport (MAA) uitkomst voor enkele maatschappijen. Zo liet de Hongaarse prijsvechter Wizz Air negen passagiersvluchten vanaf de Nederlandse luchthaven vertrekken. Het is nog onduidelijk of MAA tijdens de komende staking opnieuw vluchten zal overnemen.