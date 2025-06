‘Laatste woorden captain gecrashte Air India 787’

Sumeet Sabharwal, gezagvoerder op de gecrashte Air India 787-vlucht, liet zich vlak voor de crash wanhopig uit bij de luchtverkeersleiding.

Luchtvaartfunctionarissen in India bevestigen dat de piloten van de Dreamliner, registratie VT-ANB, vrijwel direct na de start op de luchthaven van het Indiase Ahmedabad voor een vlucht naar Londen Gatwick, de noodtoestand afkondigden. Kort voordat de 787 neerstortte, uitte Sabharwal, de gezagvoerder met meer dan 8.200 vlieguren op zijn naam, zijn wanhoop bij ATC. ‘Geen stuwkracht, vermogensverlies, niet in staat om op te stijgen’, zei hij volgens de The Independent. Het fragment zou vijf seconden hebben geduurd. Toen de luchtverkeersleiding na de Mayday Mayday-oproep daarop reageerde, gaven de beide vliegers al geen antwoord meer.

New surveillance footage shows The Air India plane taking off & crashing short after.



So many plane crashes these days certainly is not normal. pic.twitter.com/pB3JMV3p9J — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 12, 2025

Dreamliner moeizaam van de grond

Dat de 787 moeite had vermogen te krijgen, blijkt wel uit videobeelden die tijdens take-off gemaakt zijn. Daarop is te zien dat de machine een lange aanloop heeft, langzaam de lucht in gaat, maar vervolgens niet in staat is verder te klimmen dan 200 meter. Het onderstel was nog uitgeklapt. Uiteindelijk kwam de Dreamliner neer in een woonwijk nabij de luchthaven van vertrek. Op videobeelden is te zien dat de crash gepaard ging met dikke zwarte rookwolken. Meerdere gebouwen op de plek van het ongeluk zijn verwoest. Op de grond kwamen zeker dertig mensen om het leven. Tevens vonden 241 van de 242 inzittenden de dood. De Brit Vishwash Kumar Ramesh, een passagier op stoel 11A, overleefde de crash. Hij verliet met bloedvlekken op zijn shirt de 787 en had onder meer verwondingen aan zijn gezicht, borst en voeten. Hij maakte melding van een hard geluid, dat een dertigtal seconden klonk nadat de machine van de grond was losgekomen.