Opvallend veel Nederlanders opgepakt op Thaise luchthavens

In de afgelopen zes maanden werden zes Nederlanders op vliegvelden in Thailand opgepakt, omdat zij grote hoeveelheden cannabis bij zich hadden.

Remco van Wijngaarden, ambassadeur in Thailand, spreekt over een opmerkelijk verschijnsel, omdat dit eerder niet gebeurde. De opgepakte Nederlanders zijn tussen de 20 en 58 jaar en hadden naar verluidt tussen de 20 en 60 kilo aan cannabis in hun koffers meegenomen. Naar alle waarschijnlijkheid wisten zij niet dat uitvoer van Thaise cannabis illegaal is. ‘Ze zeggen dat ze niet wisten dat ze iets verkeerd deden’, zegt Van Wijngaarden bij NU.nl.

Straffen variëren

De zwaarst uitgedeelde straf houdt een celstraf in van één jaar. Van Wijngaarden spreekt van ‘erbarmelijke omstandigheden’ in de gevangenissen in Thailand. De cellen zijn overvol en het is er heet. ‘Een werknemer van de ambassade bracht laatst voor het eerst een bezoek aan een van de arrestanten. Ze kwam geschokt terug’, aldus de ambassadeur, die stelt dat de ambassade wel contact houdt met de opgepakte Nederlanders. Behalve de celstraf zijn er ook boetes tot 10.000 euro uitgedeeld.

Goedkopere prijs

In Thailand kunnen mensen sinds 2022 cannabis kweken en gebruiken. De prijs daarvan ligt erg laag: in vergelijking met Nederland is de drug vijftien keer goedkoper. De ambassade heeft in het reisadvies van Thailand vanaf nu toegevoegd dat alleen cannabis uit dit land meegenomen mag worden als mensen een vergunning daarvoor hebben gekregen. ‘We voelden ons genoodzaakt dit te doen’, zegt Van Wijngaarden.

Het komt vaker voor dat Nederlanders uit andere landen goedkopere genotmiddelen meenemen. Dat moet bij grote hoeveelheden aangegeven worden bij de douane en als dat niet gebeurt, kan een fikse boete volgen, zoals een Nederlands gezin eerder deze maand na terugkomst uit Turkije op de luchthaven van Münster/Osnabrück merkte.