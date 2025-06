Passagier filmt opmerkelijk tafereel

Passagiers aan boord van een commerciële vlucht waren afgelopen weekend getuige van de lancering van raketten in de richting van Israël. Een van de reizigers legde het tafereel vast.

Het ging vermoedelijk om ballistische raketten afkomstig uit Iran. Een video, gedeeld via sociale media, toont de licht- en condenssporen van de opstijgende projectielen. De beelden zijn opmerkelijk omdat ze vanuit een regulier passagiersvliegtuig zijn gemaakt, op kruishoogte boven de Perzische Golf. Hoewel het toestel zich ver van het conflictgebied bevond, waren de raketten goed zichtbaar. Ballistische raketten worden vaak tot honderden kilometers hoogte gelanceerd en zijn daardoor zelfs vanaf grote afstand nog goed te zien.

Passenger films Iranian ballistic missiles being launched towards Israel while flying over Dubai. pic.twitter.com/PEXtCEYQVu — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 16, 2025

Luchtruim gesloten

Na Israëlische aanvallen op doelen in Iran werd het luchtruim boven Israël, Iran en Irak vrijdag grotendeels gesloten voor passagiersverkeer. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd moesten halsoverkop vluchten omleiden of annuleren. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten hebben daarmee directe gevolgen voor de veiligheid in het luchtruim. Inmiddels bestoken de landen elkaar over en weer met drones en raketten.

Vloot verplaatst

Om schade aan vliegtuigen te voorkomen hebben meerdere Israëlische luchtvaartmaatschappijen hun vloot naar het buitenland verplaatst. Toestellen van El Al zijn verspreid over verschillende bestemmingen binnen het netwerk van de maatschappij. Vliegtuigen van Arkia en Israir zijn uitgeweken naar de Cypriotische luchthavens van Pafos en Larnaca. Ook het Israëlische regeringsvliegtuig, een Boeing 767 met registratie 4X-ISR, werd het land uit gevlogen en landde vrijdagochtend in Athene.