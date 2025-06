Fokker slaat handen ineen met luchtmacht

Fokker Services Group gaat een rol spelen bij het onderhoud van en aanpassingen aan de nieuwe transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Paris Air Show.

Fokker Services Group (FSG) heeft tijdens de Paris Air Show bekendgemaakt dat het door het Nederlandse Ministerie van Defensie officieel is geaccrediteerd als Military Design Organisation (MDOA). Deze status stelt het bedrijf in staat om zelfstandig militaire vliegtuigen, in dit geval specifiek de Embraer C-390 Millennium, aan te mogen passen.

De accreditatie werd verleend door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) na een grondige audit, waarbij FSG aantoonde te voldoen aan de gestelde procedures en eisen. Dankzij deze status kan FSG direct bijdragen aan de ontwikkeling en aanpassing van de C-390. Dat is het nieuwe type transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Als vaste partner van de KLu versterkt FSG hiermee zijn rol in de lange termijn-ondersteuning van kritieke NAVO-capaciteiten. In 2024 kondigde FSG al aan een gezamenlijke hangarfaciliteit op te richten met de luchtmacht in Woensdrecht. Ook werd een samenwerking gesloten met Embraer Defense & Security voor het leveren van C-390 Millennium-toestellen, aangepast aan NAVO-eisen.

De accreditatie sluit aan op de eerdere keuze van Embraer om FSG eind 2024 aan te wijzen als partner voor toekomstige modificaties aan het C-390-platform. Deze ontwikkeling markeert een verdere uitbreiding van FSG’s militaire activiteiten, waaronder ook het recent afgeronde Gulfstream G550 Special Mission Aircraft-programma. Met deze erkenning zet FSG een belangrijke stap in het versterken van haar positie binnen de Europese defensie-industrie en bevestigt het bedrijf zijn strategische waarde als partner voor de krijgsmacht.