KLM Airbus A330 na uren vliegen terug bij af

Een Airbus A330-300 van KLM is maandagmiddag teruggekeerd naar Schiphol, nadat het toestel onderweg was naar Toronto. Waarom de bemanning besloot om te keren, is vooralsnog onduidelijk.

Het toestel, registratie PH-AKA, zou KLM-vlucht KL691 uitvoeren van Amsterdam naar de Canadese stad Toronto. Eerder die ochtend was het vliegtuig nog vanuit Lagos, Nigeria, op Schiphol aangekomen. Na vertrek vanaf de Kaagbaan in zuidwestelijke richting klom de A330 naar een kruishoogte van 32 duizend voet (ongeveer 10,5 kilometer).

De route voerde via Groot-Brittannië richting de Atlantische Oceaan. Kort na het passeren van IJsland keerde het toestel daarentegen om en zette koers terug naar Nederland. Uiteindelijk landde het vliegtuig veilig op de Polderbaan. Ruim zes en een half uur na vertrek stond de Airbus weer aan de gate op Schiphol. De vlucht werd geannuleerd, waardoor ook de terugvlucht (KL692) kwam te vervallen. Wat de precieze reden voor de ommekeer was, is nog niet bekend. Mogelijk deed zich onderweg een technisch of medisch probleem voor.

Het vluchtpad van de PH-AKA © Flightradar24

Vergelijkbaar incident

In april keerde een KLM Boeing 777-300ER ook terug naar Schiphol. Het toestel was toen op weg naar Lima, de hoofdstad van Peru. Tijdens de vlucht werd rook waargenomen in de cabine. Hoewel de oorzaak onduidelijk bleef, besloot de crew geen risico te nemen en keerde het toestel boven de Azoren om. De landing op Schiphol verliep veilig en de passagiers konden het vliegtuig verlaten bij de F-gates.