LOT Polish Airlines verkiest Airbus boven Embraer

LOT Polish Airlines heeft op de eerste dag van de Paris Air Show haar allereerste bestelling bij Airbus aangekondigd. De Poolse luchtvaartmaatschappij bestelt tientallen toestellen uit de A220-serie.

De order omvat veertig Airbus A220’s, met opties op nog eens 44 vliegtuigen. Het gaat om een mix van twintig A220-100’s en twintig A220-300’s. Met deze bestelling zet LOT een punt achter de jarenlange samenwerking met Embraer. De huidige regionale vloot bestaat vrijwel volledig uit E-Jets van de eerste generatie, aangevuld met enkele E2-toestellen. Vanaf 2027 worden deze vervangen door de A220, waarmee LOT tevens de eerste Poolse airline wordt met Airbus-toestellen in haar vloot.

Volgens CEO Michał Fijoł was de keuze niet eenvoudig. ‘We hebben twee zeer interessante aanbiedingen ontvangen,’ zei hij tijdens een persconferentie in Parijs. Hoewel hij Embraer niet expliciet noemde, is duidelijk dat de E2-serie van de Brazilianen de directe concurrent was. Uiteindelijk gaf LOT de voorkeur aan Airbus, mede omdat ‘Airbus ons meer wilde.’

De overstap is opvallend, aangezien LOT veel ervaring heeft met Embraer. Toch noemt Fijoł drie belangrijke redenen voor de keuze: groei, passagierscomfort en duurzaamheid. De A220 biedt een ruimere cabine, verbruikt minder brandstof en stoot daardoor ook minder CO₂ uit.

Bod in maart

Airbus diende in maart zijn voorstel in bij LOT. Dat volgde ongeveer een jaar nadat het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken aankondigde vliegtuigfabrikanten te willen benaderen voor vernieuwing van de vloot. ‘Het bedrijf staat voor de keuze om door te gaan met de huidige leverancier (Embraer) of over te stappen op een concurrerend platform (Airbus),’ meldde het ministerie destijds.