Nederlandse repatriëringsvlucht blijft uit

Verschillende Europese landen bieden deze week repatriëringsvluchten aan voor hun burgers in Israël. Dit vanwege de oorlog van dat land met Iran. Nederland doet dit nog niet.

Verschillende EU-lidstaten gaan hun burgers helpen Israel te verlaten. Door het sluiten van het luchtruim boven Israël voor de burgerluchtvaart zijn directe vluchten van en naar dat land niet mogelijk. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Duitsers die Israël willen verlaten daarom een repatriëringsvlucht aan vanaf de Jordaanse hoofdstad Amman. Die zal woensdag vertrekken, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Een woordvoerder liet weten dat de Duitsers die zich bij het ministerie hebben aangemeld, inmiddels van de vlucht op de hoogte zijn gebracht. Op de crisislijst stonden maandag ongeveer 4.000 personen, maar dat aantal kan nog oplopen. Daarnaast zijn bijna 1.000 Duitsers in Iran bij het ministerie geregistreerd; of er voor hen ook repatriëringsmaatregelen komen, is nog onduidelijk. Polen en Tsjechië zijn al begonnen met het terughalen van hun burgers uit Israël. Het Israëlische ministerie van Transport wil de komende dagen op zijn beurt van start gaan met het repatriëren van gestrande Israëliërs in het buitenland. Volgens The Jerusalem Post gaat het om bijna 150.000 personen.

Nederland

Nederland heeft vooralsnog geen repatriëringsvluchten aangekondigd. Aan het begin van de oorlog in Gaza gebeurde dat nog wel toen het luchtverkeer plat kwam te liggen. Toen werden vijf vluchten uitgevoerd door Defensie. Toen Israël later Libanon binnenviel werden ook vluchten naar dat land georganiseerd. Nederlanders die nu weg willen uit Israël dan wel Iran kunnen dat het best over land doen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in berichten aan Nederlanders in die landen.