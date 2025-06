Ommekeer KLM A330 blijkt bizarre reden te hebben

Passagiers aan boord van een KLM-vlucht naar Toronto maakten gisteren iets merkwaardigs mee. Na uren vliegen draaide de Airbus A330 boven de oceaan om. De reden? Groot onderhoud.

Na een vertraging van krap twee uur vertrok vlucht KL691 gisteren van Schiphol richting Toronto in Canada. Halverwege de vlucht, midden boven de Atlantische Oceaan, besloot de bemanning van het toestel rechtsomkeert te maken. Ruim zes en een half uur na vertrek stond de Airbus weer aan de gate op Schiphol. Voor de A330 met als registratie PH-AKA bleek onderhoud op de planning te staan.

‘Halverwege de vlucht kregen we letterlijk de mededeling dat het ingezette toestel niet mocht vliegen en groot onderhoud nodig had dat vandaag gepland stond, maar in Toronto niet kon worden uitgevoerd – dus keerde het toestel terug naar Amsterdam’, aldus een passagier op Reddit.

Uit navraag bij KLM blijkt dat dat scenario inderdaad klopt en dat de veiligheid voorop stond. ‘Veiligheid heeft bij KLM altijd de hoogste prioriteit. Tijdens vlucht KL691 van Amsterdam naar Toronto is uit voorzorg besloten terug te keren naar Schiphol, nadat tijdens de vlucht bleek dat het vervangende vliegtuig (PH-AKA) zijn onderhoudstermijn zou bereiken. Het vliegtuig was op het moment van vertrek volledig luchtwaardig. Om te voorkomen dat de licentie tijdens de vlucht zou verlopen, is gekozen om terug te keren om het onderhoud in Nederland uit te kunnen voeren. Ondanks dat alle passagiers na aankomst zijn omgeboekt, vinden we het natuurlijk heel vervelend voor de passagiers die hier mee te maken kregen’, schrijft KLM in een reactie. © FlightRadar24

Passagiers zouden aanvankelijk geschokt gereageerd hebben maar eerste reactie was een schok. Echt angstig was men naar verluidt niet: ‘Ik denk dat niemand echt het gevoel had in gevaar te zijn, ikzelf ook niet. Ik dacht bij mezelf: als er echt iets mis was geweest, zouden we wel naar de dichtstbijzijnde luchthaven zijn uitgeweken.’

Sommige inzittenden zouden behoorlijk boos zijn geworden omdat ze belangrijke afspraken zouden missen, anderen waren erg verdrietig (bijvoorbeeld door het missen van een begrafenis). De passagier benadrukt dat de bemanning er ‘heel professioneel’ mee omging en zich meermaals verontschuldigde.