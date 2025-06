Dassault Falcon, made in India

Dassault gaat in samenwerking met een Indiaas bedrijf de Falcon 2000 zakenjet produceren in India. Het is een nieuw succes voor premier Modi’s ‘Make in India’.

Een dochteronderneming van het Indiase Reliance Infrastructure en het Franse Dassault Aviation gaan samenwerken voor de productie van Falcon 2000 zakenjets in India. Dat maakten beide bedrijven woensdag bekend in een gezamenlijke verklaring op de Paris Air Show.

De eindassemblagelijn van de toestellen wordt opgezet in de stad Nagpur, in de westelijke deelstaat Maharashtra. Het is voor het eerst dat Dassault de Falcon 2000 buiten Frankrijk laat produceren, zo staat in de verklaring. De faciliteit in Nagpur moet uitgroeien tot een wereldwijde hub voor de Falcon-serie, inclusief toekomstige assemblageprogramma’s voor de Falcon 6X en Falcon 8X.

Het nieuws over de Falcon-serie volgt kort nadat Dassault bekendmaakte dat het rompdelen van de Rafale gaat produceren in India. Het was ook de eerste keer dat belangrijke delen van het gevechtsvliegtuig buiten Frankrijk gemaakt zouden gaan worden.

Make in India

De investeringen van Dassault in India passen bij het Indiase overheidsproject ‘Make in India’ dat de hoogwaardige Industrie in het immense land een boost moet geven. ‘Make in India’ werd tien jaar geleden aangekondigd door premier Modi om gerichte investeringen in de maakindustrie aan te moedigen. De beleidslijn was gericht op het creëren van een gunstig investeringsklimaat, het uitbouwen van moderne en efficiënte infrastructuur en het openstellen van nieuwe sectoren voor buitenlands kapitaal. Vooralsnog werden de ambitieuze doelen niet gehaald. De investeringen van Dassault krijgen daarom extra aandacht.