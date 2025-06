Maatschappij schrapt routes om opmerkelijke reden

Hong Kong Airlines schort in juli en augustus verschillende routes naar Japan op om een bijzondere reden: een manga.

De Chinese luchtvaartmaatschappij Hong Kong Airlines haalt tijdelijk de lijndiensten naar Kagoshima en Kumamoto (beide in het zuiden van Japan) uit de dienstregeling. Reden: een opvallende daling in de vraag naar vliegtickets, veroorzaakt door een voorspelling in de Japanse manga The Future I Saw van Ryo Tatsuki.

In deze manga, oorspronkelijk verschenen in 1991, voorspelde Tatsuki al nauwkeurig de aardbeving en tsunami van maart 2011. In een heruitgave uit 2021 staat een nieuwe verontrustende voorspelling: op 5 juli 2025 zou Japan getroffen worden door een catastrofale zeebeving. Volgens de auteur zal er een breuk ontstaan op de zeebodem tussen Japan en de Filipijnen, die golven veroorzaakt die drie keer zo hoog zijn als die van het Tohoku-drama in 2011. Hoewel wetenschappers benadrukken dat er geen bewijs is voor deze specifieke voorspelling, heeft de angst in Hongkong wel degelijk impact. Lokale media melden dat veel passagiers hun reisplannen hebben gewijzigd of geannuleerd uit angst voor het aangekondigde natuurgeweld.

Hong Kong Airlines had de verbindingen met Kagoshima pas in het voorjaar van 2024 hervat, na een pauze van vier jaar. De vraag was dusdanig groot dat in december het aantal wekelijkse vluchten zelfs werd verhoogd van drie naar vier. Nu gooit bijgeloof alsnog roet in het eten. De maatschappij heeft aangegeven de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Of de vluchten na augustus hervat worden, is nog niet bekend.