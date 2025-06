Kandidaat-voorzitter FAA blijkt neppiloot

Bryan Bedford, de kandidaat-voorzitter van de FAA van president Trump, heeft gelogen over zijn vliegbrevet. De beste man blijkt helemaal geen commercieel piloot te zijn.

Bryan Bedford, de door Donald Trump voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, ligt onder vuur vanwege onjuiste informatie over zijn vliegbrevet. In meerdere officiële biografieën stond jarenlang dat hij houder zou zijn van een commerciële pilotenlicentie — een claim die volgens het FAA-register niet klopt. Bedford, CEO van Republic Airways, werd in maart door Trump voorgedragen als nieuwe FAA-topman. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. De vacature ontstond nadat huidig FAA-chef Mike Whitaker aangaf op te stappen.

Volgens een onderzoek van Politico beschikt Bedford weliswaar over een vliegbrevet maar ontbreekt een commerciële licentie. In officiële profielen bij zowel Republic Airways als de Regional Airline Association stond tot voor kort echter vermeld dat Bedford commercieel piloot is. Na navraag door Politico werd de betreffende vermelding inmiddels verwijderd van de website van Republic Airways. Op de site van de brancheorganisatie staat de claim echter nog steeds. Bedford zou volgens ingewijden ook niet actief hebben tegengesproken dat hij beroepspiloot zou zijn.

Reacties

Het Amerikaanse ministerie van Transport reageerde door te stellen dat het om een ‘administratieve fout’ zou gaan die inmiddels is rechtgezet. Op vragen over de aard van de fout of hoe deze is gecorrigeerd, gaf het ministerie geen nadere toelichting. Critici trekken de vergelijking met iemand die zich arts noemt zonder ooit een geneeskundestudie te hebben afgerond. De controverse werpt vragen op over de geloofwaardigheid van Trumps benoemingsbeleid in cruciale overheidsfuncties. Of de controverse nog gevolgen gaat hebben voor de benoeming van Bedford bij de FAA moet nog blijken.